Son Dakika Haberleri: Suriye'de devriyeye çıkan 3 Rus asker ev yapımı bombanın patlamasıyla yaralandı
Son Dakika Dünya Suriye'de devriyeye çıkan 3 Rus asker ev yapımı bombanın patlamasıyla yaralandı - Son Dakika Dünya

Suriye'de devriyeye çıkan 3 Rus asker ev yapımı bombanın patlamasıyla yaralandı

6 saat önce

RIA haber ajansı, üç Rus askeri polis memurunun rutin devriye sırasında ev yapımı bir bombanın infilak etmesi sonucu yaralandığını duyurdu.

Suriye'de devriyeye çıkan 3 Rus asker ev yapımı bombanın patlamasıyla yaralandı, System.String[]

Suriye'nin kuzeyinde devriye görevi yapan Rus asker polislerinden üçü ev yapımı bombanın patlaması sonucu yaralandı.


Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bombanın Suriye'nin kuzey Halep bölgesinde Kobani kasabası yakınlarında patladığı kaydedildi. Duyuruda yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

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Suriye, Polis, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:40 
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