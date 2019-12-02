Son Dakika › Dünya › Suriye'de devriyeye çıkan 3 Rus asker ev yapımı bombanın patlamasıyla yaralandı - Son Dakika Dünya
Suriye'de devriyeye çıkan 3 Rus asker ev yapımı bombanın patlamasıyla yaralandı
6 saat önce
RIA haber ajansı, üç Rus askeri polis memurunun rutin devriye sırasında ev yapımı bir bombanın infilak etmesi sonucu yaralandığını duyurdu.
Suriye'nin kuzeyinde devriye görevi yapan Rus asker polislerinden üçü ev yapımı bombanın patlaması sonucu yaralandı.
Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada bombanın Suriye'nin kuzey Halep bölgesinde Kobani kasabası yakınlarında patladığı kaydedildi. Duyuruda yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.
Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 06:40
Filtre yasasına "Evet" diyen MHP ve AK Parti'den yasayı veto eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'ndan kongre sinyali Şüpheli valiz, bomba imha robotu Ertuğrul'un bağladığı fünye ile patlatıldı Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti