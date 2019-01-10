Son Dakika Haberleri: Suriye'de Eğitim Alan Teröristler Yakalandı

Suriye'de Eğitim Alan Teröristler Yakalandı

51 dakika önce

Suriye'de silahlı eğitim alarak terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldikleri tespit edilen 2 terörist yakalandı.

Suriye'de Eğitim Alan Teröristler Yakalandı, System.String[]
Suriye'de silahlı eğitim alarak terör örgütü PKK/KCK adına faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldikleri tespit edilen 2 terörist yakalandı.

Gaziantep ile merkezinde Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordinesinde yapılan operasyonda, PKK/KCK terör örgütü mensubu 2 şahıs çok sayıda dijital materyalle yakalanarak gözaltına alındı. PKK/KCK terör örgütünün Suriye yapılanması PYD/YPG terör örgütü içerisinde Suriye'de silahlı eğitim alarak eylem ve faaliyet yürüttükleri, terör örgütü adına faaliyetlerde bulunmak üzere Gaziantep'e geldikleri tespit edilen 2 şahıs adli makamlara sevk edildi. Şahıslar tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP

»  »      Haber Yayın Tarihi : 10.01.2019 05:49 Kaynak: İHA

PKK, Gaziantep, Suriye, 3. Sayfa
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