Suriye'de eğitim sırasında binbaşı şehit oldu - Son Dakika

Şanlıurfa Valiliği, şehit binbaşı Mete Yıldırım'ın yarın sabah GAP Havaalanında düzenlenecek törenin ardından memleketi Ankara 'ya uğurlanacağını duyurdu.

MİLLİ Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekat Bölgesi Tel Abyad kentinde görev yapan Piyade Binbaşı Mete Yıldırım'ın, eğitim sırasında silah kazası sonucu şehit olduğunu duyurdu.

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