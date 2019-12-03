Son Dakika Haberleri: Suriye'de engelliler golbol maçı yaptı
Son Dakika Güncel Suriye'de engelliler golbol maçı yaptı - Son Dakika

Suriye'de engelliler golbol maçı yaptı

6 saat önce

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Suriye'de görme engelliler için golbol maçı düzenlendi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında, Suriye'de görme engelliler için golbol maçı düzenlendi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Kilis Koordinasyon Merkezi Basın Birim Sorumlusu Yakup Alaca, yazılı açıklamasında, Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Azez'de kurulan Umut Evi Merkezi'nin, engelli insanlara umut olmaya devam ettiğini belirtti.

Merkez aracılığıyla doğuştan ya da savaş nedeniyle görme yetisini kaybedenlere yönelik okuma-yazma ve çeşitli etkinlikler düzenlendiğini ifade eden Alaca, bu kapsamda 3 Aralık Dünya Engeliler Günü dolayısıyla İdlib ve Azez'de yaşayan görme engeliler için golbol maçı düzenlediklerini anlattı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Umut Evi Merkezi öğretmenlerinden görme engelli Yasir Kaddur da İHH'nın kurduğu merkez sayesinde görme engellilere okuma-yazma, telefon ve bilgisayar eğitimi verdiğini belirtti.

Kaddur, golbol maçı için şu değerlendirmeyi yaptı:

"Görme engelli insanların yalnız olmadığını ve öğrenme yoluyla başarının mümkün olabileceği düşüncesiyle hareket ediyoruz. Bu turnuvanın asıl amacı, görme engelli kardeşlerimiz evden dışarı çıkmadıkları için harekesiz kalmaktadır. Bizler de bu sporla hareket etmelerini sağlıyor ve kan dolaşımlarının normal seviyeye ulaştırıyoruz. Keşke imkanlarımız daha fazla olsa bu kardeşlerle daha fazla ilgilenebilsek. Onlar kendilerini unutulmuş insanlar gibi hissetmemeliler. Bu turnuva ile bu kardeşlerimizle daha fazla etkileşim kurmayı başardık. Bizler için engelli olmak, engel değildir."

Görememenin bir engel olmadığını, engelli bireylerin pes etmediği sürece üniversite okuyabildiğini, spor yapabildiğini ancak bunun için sağlıklı bireylerin desteğinin şart olduğunu ifade ederek, "Hayatı paylaşmak için engel yoktur." ifadelerini kullandı.

Karşılaşma sonrası her iki takıma da çeşitli hediyeler dağıtıldı.

Suriye'de engelliler golbol maçı yaptı

Dünya Engelliler Günü, Aralık, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 03.12.2019 12:21 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Siyam ikizlerinden yürekleri dağlayan açıklama: İnsanlar keşke kalbimize baksa
3. Türkiye Altın Marka Ödülleri sahipleriyle buluşacak Londra'daki Suriye konulu Dörtlü Zirve başladı! Türkiye, Almanya, Fransa ve İngiltere Suriye'yi konuşacak Trump, bir kez daha S-400 konusunda Türkiye'ye destek verdi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2019 19:09:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'de engelliler golbol maçı yaptı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]