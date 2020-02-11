Suriye'de Esad güçleri M5 karayolunun kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye'de Esad güçleri M5 karayolunun kontrolünü ele geçirdi - Son Dakika Dünya

Suriye'de Esad güçleri M5 karayolunun kontrolünü ele geçirdi

6 saat önce

Suriye'de Esad güçleri M5 karayolunun tamamının kontrolünü 2012 yılından beri ilk defa ele geçirdi

Suriye'de Esad güçleri M5 karayolunun kontrolünü ele geçirdi, System.String[]

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü, Devlet Başkanı Beşşar Esad'a bağlı güçlerin Halep ve Şam'ı birbirine bağlayan M5 karayolunun tamamının kontrolünü 2012 yılından beri ilk defa ele geçirdiğini bildirdi.


Rusya ve İran destekli rejim güçleri Halep'in batısında silahlı muhalif güçlerin kontrolündeki bir bölgeyi de ele geçirerek ülkenin en önemli karayolu üzerindeki son noktayı da kontrol altına almış oldu.

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Suriye, Londra, Şam, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 07:00 
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