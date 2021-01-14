Suriye'de Esad güçlerinden topçu saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı - Son Dakika

Suriye'de Esad güçlerinden topçu saldırısı: 2 ölü, 5 yaralı
14.01.2021 18:23
Suriye'nin İdlib kenti kırsalına Beşar Esad güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Suriye'nin İdlib kenti kırsalına Beşar Esad güçleri tarafından düzenlenen topçu saldırısında 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi yaralandı.
Suriye'de Beşar Esad güçlerinin sivillere yönelik saldırıları devam ediyor. Esad güçleri, İdlib kenti kırsalında bulunan Ariha'ya topçu saldırısı düzenledi. Saldırıda 1'i kadın 2 kişi hayatını kaybederken, 5 kişi de yaralandı. Saldırı sonucu bölgede bulunan çok sayıda evde ise hasar meydana geldi.
Yerel kaynaklar saldırıya ilişkin yaptığı açıklamada, Ariha bölgesine en az 20 top mermisi düştüğü ifade edildi. Olay yerine gelen çok sayıda sivil savunma ekibi yaralıları hastaneye sevk etti.
(İHA)
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