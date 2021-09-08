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Suriye'de Esad güçlerinin saldırıları giderek yoğunlaşıyorEsad güçleri Dera ve İdlib'e topçu saldırıları düzenledi - Son Dakika

Suriye'de Esad güçlerinin saldırıları giderek yoğunlaşıyorEsad güçleri Dera ve İdlib'e topçu saldırıları düzenledi

08.09.2021 18:23

- Suriye'de Esad güçlerinin saldırıları giderek yoğunlaşıyor Esad güçleri Dera ve İdlib'e topçu saldırıları düzenledi Suriye'de Esad rejimi güçleri tarafından düzenlenen saldırılar giderek yoğunlaşırken, rejim güçleri tarafından Suriye'nin Dera kentinde yer alan Tasil kasabasına ve İdlib...

- Suriye'de Esad güçlerinin saldırıları giderek yoğunlaşıyor

Esad güçleri Dera ve İdlib'e topçu saldırıları düzenledi

DERA - Suriye'de Esad rejimi güçleri tarafından düzenlenen saldırılar giderek yoğunlaşırken, rejim güçleri tarafından Suriye'nin Dera kentinde yer alan Tasil kasabasına ve İdlib kentinde yer alan el-Bara kasabasına topçu ateşi açtı. Tasil'de topçu ateşi sonucu 3 sivil yaralanırken, el-Bara'da ise 5 sivil hayatını kaybetti.

Suriye'de sivilleri hedef alan saldırılarını giderek yoğunlaştıran Esad rejimi güçleri, Dera ve İdlib kentlerine topçu saldırıları düzenledi. Rejim güçleri tarafından Suriye'nin Dera kentinde yer alan Tasil kasabasına düzenlenen topçu saldırısında 3 sivil yaralanırken, İdlib'de yer alan el-Bara kasabasına düzenlenen saldırıda ise 5 sivil hayatını kaybetti.

Esad güçlerinin saldırıları durmak bilmiyor

Son zamanlarda Esad rejimi güçleri, Suriye'nin Dera ve İdlib kentlerine yönelik saldırılarını yoğunlaştırmış, düzenlenen saldırılarda ise aralarında kadın ve çocuklarında bulunduğu birçok sivil hayatını kaybetmişti. Rejim güçleri bugün erken saatlerde, İdlib kırsalının güneyinde yer alan Mara'an kasabasında sivillere hizmet veren bir sağlık merkezini hedef almıştı. Saldırısının sonucunda, 1 kadın hayatını kaybetmiş, 2'si sağlık personeli ve 1'i çocuk olmak üzere 3 kişi ise yaralanmıştı.

Dün Esad rejimine bağlı güçler, İdlib kentine yine topçu saldırısı düzenlemiş, ilk belirlemelere göre saldırıda 1'i kadın 4 sivil hayatını kaybetmiş, 15 sivilin de yaralanmıştı. Geçtiğimiz ay ise Suriye'de Rus savaş uçakları Esad rejimine destek vermiş, Rus uçakları tarafından İdlib'in kuzeyine düzenlenen 6 hava saldırılarında 5 sivil ağır yaralanmıştı.

Suriye'de Esad güçlerinin saldırıları giderek yoğunlaşıyorEsad güçleri Dera ve İdlib'e topçu saldırıları düzenledi
Suriye'de Esad güçlerinin saldırıları giderek yoğunlaşıyorEsad güçleri Dera ve İdlib'e topçu saldırıları düzenledi
Suriye'de Esad güçlerinin saldırıları giderek yoğunlaşıyorEsad güçleri Dera ve İdlib'e topçu saldırıları düzenledi
Suriye'de Esad güçlerinin saldırıları giderek yoğunlaşıyorEsad güçleri Dera ve İdlib'e topçu saldırıları düzenledi

Suriye, İdlib, Rus, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suriye'de Esad güçlerinin saldırıları giderek yoğunlaşıyorEsad güçleri Dera ve İdlib'e topçu saldırıları düzenledi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'de Esad güçlerinin saldırıları giderek yoğunlaşıyorEsad güçleri Dera ve İdlib'e topçu saldırıları düzenledi - Son Dakika
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