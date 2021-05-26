Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde halk, sandık başında - Son Dakika

Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde halk, sandık başında

26.05.2021 11:37

Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde yaşayan Suriyeliler, Suriye Devlet Başkanlığı seçimlerinde oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor.

Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde yaşayan Suriyeliler, Suriye Devlet Başkanlığı seçimlerinde oy kullanmak üzere sandık başına gidiyor.

Suriye'de iç savaş ve siyasi problemler 2011 yılından bu yana devam ederken, ülkenin yeni devlet başkanını seçmek için Fransa, Lübnan, Ürdün, Mısır ve Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) yaşayan Suriyeliler, büyükelçiliklerde 20 Mayıs'ta oy kullanmıştı. Bugün ise Suriye'nin başkenti Şam dahil olmak üzere Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde halk, devlet başkanını belirlemek için sandık başına gidiyor. Oy verme işlemi için Esad rejimin kontrolündeki bölgelerde seçim sandıkları kurulurken, diğer bölgelerde seçim boykot ediliyor.

Seçimlerde, Beşar Esad, 67 yaşındaki Suriyeli Avukat Mahmud Merhi, 2012-2016 yıllar arasında eski milletvekili olarak görev yapan Abdullah Salloum yarışıyor. Seçimde yalnızca son 10 yıl içinde Suriye'den ayrılmamış kişiler aday olabilirken, Suriye parlamentosu daha önce yaptığı açıklama ile ülke dışında yaşayan Suriyelilerin seçimde aday olmalarının yasak olduğunu duyurmuştu.

Öte yandan seçimden 2 gün önce Suriye Kabileler ve Aşiretler Meclisi (SKAM) Azez'e bağlı Havar Kilis köyünde düzenlediği toplantıda, Esad rejiminin seçimini "gayrı meşru" olarak nitelendirmiş ve reddetmişti.

(İHA)

Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde halk, sandık başında
Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde halk, sandık başında
Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde halk, sandık başında
Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde halk, sandık başında

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Suriye'de Esad rejiminin kontrolündeki bölgelerde halk, sandık başında - Son Dakika


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