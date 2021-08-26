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Suriye'de Esed rejiminin Dera iline düzenlediği saldırılarda bir kadın öldü - Son Dakika

Suriye'de Esed rejiminin Dera iline düzenlediği saldırılarda bir kadın öldü

26.08.2021 14:01
Suriye'de Esed rejiminin Dera iline düzenlediği saldırılarda bir kadın öldü, System.String[]

TEL Beşşar Esed rejimi ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Tafas ilçesine düzenlediği kara saldırılarında ilk belirlemelere göre bir kadın öldü, en az 6 sivil yaralandı.

TEL Beşşar Esed rejimi ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçlerinin Suriye'nin güneyindeki Dera iline bağlı Tafas ilçesine düzenlediği kara saldırılarında ilk belirlemelere göre bir kadın öldü, en az 6 sivil yaralandı.

Deralı aktivist ve gazetecilerin kurduğu Horan Özgürleri Topluluğunun Sözcüsü Eymen Ebu Nokta, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rejim güçlerinin Dera iline bir yandan askeri takviye gönderdiğini, diğer yandan da bombardımanını yoğunlaştırdığını söyledi.

Ebu Nokta, rejim güçlerinin, Dera'nın kuzeybatısındaki Tafas ilçesine düzenlediği roket saldırısında Hafize el-Rebdavi isimli bir kadının yaşamını yitirdiğini, aralarında durumu kritik olanların bulunduğu 6 sivilin yaralandığını dile getirdi.

Dera el-Beled Mahallesi'ndeki görüşmeler tekrar sonuçsuz kaldı

Ebu Nokta, Esed rejimi ve destekçisi Rusya'nın Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmeleri ve evlerinin aranmasına izin vermesi taleplerinin, en son dün gerçekleşen görüşmede sonuçsuz kaldığını belirtti.

Bunun üzerine Esed rejiminin başkent Şam'dan Dera iline son iki günde takviye birlik gönderdiğini ifade eden Ebu Nokta, konvoyların en az 40 tank, 14,5 milimetrelik uçaksavar monteli araçlar ve çok sayıda rejim unsurunu taşıyan araçlardan oluştuğunu bildirdi.

Ebu Nokta, konvoyların çoğunun Rusya destekli 16. Alay'a bağlı olduğuna dikkati çekti.

Esed rejiminin resmi haber ajansı SANA'ya göre, Dera kırsalında Neva ilçesini Şeyh Misikin ilçesine bağlayan yola yerleştirilen el yapımı patlayıcının (EYP) infilak etmesi sonucu bir asker öldü, 8 unsur yaralandı.

Dera el-Beled'de dün ne oldu?

Esed rejiminin güvenlik güçleri ile müzakereler hattına Dera Merkezi Komitesi (Dera Uzlaşı Merkezi) yerine, Rusya destekli eski muhalif gruplardan ve başını Ahmet el-Ovda'nın çektiği 8. Alay, Rus askeri polis araçları eşliğinde Dera el-Beled'e girmişti.

Rus askeri polisler ve 8. Alay, Dera el-Beled'de bir yol kontrol noktası kurarken rejimin ablukasındaki Dera el-Beled halkı, mahalleden tek çıkış yolu olan Saraya yolunda toplanmıştı.

Ancak rejim güçleri, toplanan kalabalığa ateş açarak Saraya Yolu'nu tekrar kapatmıştı.

Ardından Rus askeri polis ve 8. Alay güçleri, Dera el-Beled'den tekrar çekilmişti.

Rejim güçleri, Dera el-Beled'e tekrar abluka uygularken bölgeyi bombardıman altına almaya başladı.

Dera'daki olaylar nasıl başladı?

Esed rejimi ve destekçisi Rusya, 25 Haziran'da Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki muhaliflerden, ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmelerini ve evlerin aranmasına izin vermelerini istemişti.

Dera'daki Uzlaşı Merkezi ve bölge halkının ileri gelenleri, bu isteğe, Temmuz 2018'de Rusya ara buluculuğunda Esed rejimiyle sadece ağır silahların teslim edilmesi yönünde varılan anlaşmaya aykırı olduğu gerekçesiyle karşı çıkmıştı.

Bunun üzerine Esed rejimi güçleri, Dera el-Beled'de yaşayan yaklaşık 40 bin sivile 25 Haziran'da abluka uygulamaya başlamıştı. 26 Temmuz'da da Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında, Dera el-Beled Mahallesi'nde yaşayan halktan ve oradaki askeri muhaliflerden ellerindeki hafif silahların tümünü teslim etmeleri, evlerin aranmasına izin vermeleri ve ablukanın kaldırılması konularında anlaşmaya varılmıştı.

Ancak Esed rejiminin anlaşmanın dışına çıkarak hakimiyetini güçlendirmek amacıyla 29 Temmuz sabahı mahalleye kara operasyonu başlatması üzerine gerginlik, Dera ilinin doğu ve batı kırsalına da sıçramıştı.

Taraflar arasında çıkan çatışmalar sonucu Dera'daki yerel silahlı muhalifler, rejim güçlerine ait çok sayıda kontrol noktasını ele geçirip bazı rejim unsurlarını esir almıştı.

Esed rejimi güçleri heyeti ile Dera'daki Uzlaşı Merkezi arasında Rusya gözetiminde yapılan görüşmelerin sonuçsuz kalması üzerine rejim güçleri, mahalleyi 29 Temmuz'dan bu yana aralıklarla havan topu ve tank atışlarıyla hedef alıyor.

Orta Doğu'daki "Arap Baharı" dalgasının Suriye'ye de sıçramasıyla 15 Mart 2011'de bir grup öğrencinin okul duvarına Beşşar Esed'e hitaben, "Ey doktor (Beşşar Esed) şimdi sıra sende" yazmasıyla başlayan halk ayaklanmasının fitili Dera'da ateşlenmiş, kent yıllar içinde muhaliflerin eline geçmişti.

Beşşar Esed, Suriye, Rusya, Ölü, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'de Esed rejiminin Dera iline düzenlediği saldırılarda bir kadın öldü - Son Dakika


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