Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince...
1 saat önce
Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 09:12 Kaynak: AA
Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge uygulamaları kapsamında Türk ve ABD askerince gerçekleştirilecek ilk ortak kara devriyesi başladı.
Ortak devriye öncesi PKK/PYD'li teröristler sınırdaki bez parçalarını söktü Erdoğan'dan güvenli bölge uyarısı: Oldu oldu, olmadı kapıları açmaktan başka çare yok Türk ve ABD askerlerinin ortak gerçekleştirdiği kara devriyesinden ilk görüntüler Meteoroloji İstanbul için saat verip uyardı! Öğle saatlerine dikkat