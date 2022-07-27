SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde üs bölgesine açılan ateş sonucu şehit olan Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu'nun cenazesi Ankara 'da gözyaşları arasında toprağa verildi. Şahin Yoğurtcu'nun, şehit oğlunun 11 gün önce saz eşliğinde 'şehit olmuş benim kınalı kuzum' türküsünü söylerken çekilen videoyu sosyal medya hesabından paylaştığı ortaya çıktı.

Kaynak: DHA

Ankara, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Şehit Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu, Ankara'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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