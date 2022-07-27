ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER OTAL, KIRIKKALE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER OTAL, KIRIKKALE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

27.07.2022 19:09
ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER OTAL, KIRIKKALE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde üs bölgesine açılan ateş sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal (24), memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

SURİYE'de Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde üs bölgesine açılan ateş sonucu şehit olan Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal (24), memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesinde düzenlenen cenaze töreninin ardından toprağa verildi. Şehidin kardeşi Mustafa Otal (22) ağabeyini asker selamı ile uğurladı.

Fırat Kalkanı Harekat Alanı bölgesinde bölücü terör örgütü mensupları tarafından üs bölgesine açılan ateş sonucunda Tankçı Sözleşmeli Er Mert Otal şehit oldu. Otal'ın cenazesi, Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından memleketi Kırıkkale'nin Keskin ilçesine getirildi. Şehit için Keskin Çarşı Camii'nde tören düzenlendi. Törene, şehidin ailesi ve yakınları ile Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Serdar Çam, Kırıkkale Valisi Bülent Tekbıyıkoğlu, AK Parti Kırıkkale Milletvekili Ramazan Can, MHP Milletvekili Halil Öztürk, CHP Milletvekili Ahmet Önal, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Mehmet Ali Durmuş, Kırıkkale Belediye Başkanı Mehmet Saygılı ve çok sayıda vatandaş katıldı.

ANNEYE SAĞLIKÇI DESTEĞİ

Şehidin annesi Arzu Cebeci ve babası Suat Otal, törende taziyeleri kabul ederken gözyaşlarına boğuldu. Oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutu başında gözyaşı döken anne Arzu Cebeci, sağlık görevlilerinin desteğiyle güçlükle ayakta durdu. Şehidin kardeşi Mustafa Otal da tabutun başında ağladı. Şehidin cenazesi, ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından omuzlarda ambulansa taşındı. Mustafa Otal, bu sırada ağabeyini asker selamı ile son yolculuğuna uğurladı. Şehidin cenazesi Keskin Aile Mezarlığı'nda gözyaşları arasında toprağa verildi.

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Şehit Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu törenle son yolculuğuna uğurlandı Şehit Tank Sözleşmeli Er Mevlüt Yoğurtcu törenle son yolculuğuna uğurlandı Şehit Otal'ın cenazesi Kırıkkale'ye getirildi Şehit Otal'ın cenazesi Kırıkkale'ye getirildi
Kaynak: DHA

Kırıkkale, Fırat, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER OTAL, KIRIKKALE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika

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SON DAKİKA: ŞEHİT SÖZLEŞMELİ ER OTAL, KIRIKKALE'DE SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI - Son Dakika
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