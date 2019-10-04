Son Dakika Haberleri: Suriye'de, gaziantep üniversitesi'ne bağlı 3 fakülte kuruldu
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Suriye'de, gaziantep üniversitesi'ne bağlı 3 fakülte kuruldu

2 saat önce

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Suriye'de Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler, İslami İlimler ve Eğitim Fakülteleri kuruldu.

Suriye'de, gaziantep üniversitesi'ne bağlı 3 fakülte kuruldu, System.String[]

RESMİ Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile Suriye'de Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğü'ne bağlı olarak İktisadi ve İdari Bilimler, İslami İlimler ve Eğitim Fakülteleri kuruldu.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan kararda fakültelerin El-Bab, Azez ve Afrin'de kurulacağı belirtildi. Kararda şöyle denildi: "Gaziantep Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Suriye'de İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi (El-Bab), İslami İlimler Fakültesi (Azez) ve Eğitim Fakültesi (Afrin) kurulmasına karar verilmiştir" denildi.

7 PROGRAMA 360 SURİYELİ ÖĞRENCİ ALINDI

El Bab'da İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi bünyesinde İktisat, İşletme, Uluslararası Ticaret ve Lojistik, Azez'deki İslami İlimler Fakültesi'nde İslami İlimler, Afrin'deki Eğitim Fakültesi'nde ise Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık, Sınıf Eğitimi ve Türkçe Eğitim programları açıldı. Her fakülteye 120 öğrenci kontenjanı olmak üzere toplam Suriyeli 360 öğrencinin fakültelere yerleştirmesi yapıldı. Suriye'de kurulan 3 fakülteye Suriyeli öğrenci alımı için başvurular ise 16 -22 Eylül tarihleri arasında tamamlandı. Başvuru için adaylara Gaziantep Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (GAÜNYÖS) ve İstanbul Üniversitesi Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (İÜYÖS) puanlarından herhangi birine sahip olma şartı koşuldu. Adaylar, 7 programdan en fazla 5 programı işaretleyerek tercihlerini yaptı.

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Haber Yayın Tarihi: 04.10.2019 04:54 Kaynak: DHA
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