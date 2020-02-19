Suriye'de gece bombalı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı - Son Dakika
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Suriye'de gece bombalı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı

6 saat önce

SURİYE'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne, Esed rejimi ve Rusya savaş uçakları tarafından gece yapılan bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Suriye'de gece bombalı saldırı: 3 ölü, 9 yaralı, System.String[]

SURİYE'de, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne, Esed rejimi ve Rusya savaş uçakları tarafından gece yapılan bombalı saldırıda, ilk belirlemelere göre 3 kişi yaşamını yitirdi, 9 kişi yaralandı.

Rusya'ya ait savaş uçakları, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarındaki Termanin beldesi ile Halep kentine bağlı Daret İzze ilçesi ve kırsalına hava saldırısı düzenledi. Gece yapılan saldırıda 3 kişi yaşamını yitirirken, 9 kişi de yaralandı. Sivil savunma görevi yapan beyaz baretliler, saldırı sonrası çıkan yangını söndürmeye ve yaralıları kurtarmaya çalışırken, ölü sayısının artmasından endişe ettiklerini  duyurdu.


Rusya, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 10:55 Kaynak: DHA
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