Suriye'de geçen ay 145 sivil can verdi - Son Dakika

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), Suriye'de mart ayındaki saldırı ve çatışmalarda 145 sivilin yaşamını yitirdiğini bildirdi.

SNHR'nin sivil kayıplara ilişkin yayımladığı mart ayı raporuna göre, ülkede geçen ayki saldırı ve çatışmalar sonucunda 28'i çocuk, 16'sı kadın 145 sivil öldü.

Beşşar Esed rejimi ordusu ve güvenlik güçleri ile İran destekli yabancı terörist gruplardan oluşan rejim güçleri, 5'i çocuk, 3'ü kadın olmak üzere 36 sivili öldürdü.

Rus savaş uçaklarının söz konusu dönemdeki hava saldırılarında da 2'si çocuk, 7'si kadın 19 sivil yaşamını yitirirken, terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgelerde 2'si çocuk 12 sivili katletti.

Rejim karşıtı silahlı gruplar ise 2 sivilin ölümüne neden olurken, 19'ı çocuk, 6'sı kadın 76 sivil de diğer taraflarca öldürüldü.

Suriye'de bu yıl ocakta 286, şubatta 276, martta 145, olmak üzere toplam 707 sivilin can verdiği aktarıldı.

Ağın raporunda, geçen ay ölenler arasında yer alan 12'si rejim tarafından olmak üzere 14 kişinin işkence görerek hayatını kaybettiği belirtildi.