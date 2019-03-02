Son Dakika Haberleri: Suriye'de Geçen Ay 347 Kişi Alıkonuldu

Suriye'de Geçen Ay 347 Kişi Alıkonuldu

1 saat önce

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), iç savaşın devam ettiği Suriye'de şubat ayında büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 347 kişinin alıkonulduğunu bildirdi.

Suriye'de Geçen Ay 347 Kişi Alıkonuldu, System.String[]
Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), iç savaşın devam ettiği Suriye'de şubat ayında büyük kısmı Beşşar Esed rejimi tarafından olmak üzere 347 kişinin alıkonulduğunu bildirdi.

SNHR'nin, Suriye'de alıkonulanlara ilişkin yayımladığı raporda, geçen ay ülke çapında 18'i çocuk ve 21'i kadın 347 kişinin alıkonulduğu açıklandı.

Raporda Beşşar Esed rejimi güçlerinin, geçen ay 11'i çocuk ve 19'u kadın 251 kişiyi alıkoyduğu kaydedildi.

Terör örgütü YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde aynı dönemde 4'ü çocuk ve 1'i kadın 38 kişiyi sebepsiz alıkoyduğu belirtilen raporda, örgütün gençleri zorla silah altına almayı planladığı bilgisine yer verildi.

Terör örgütü DEAŞ'ın 5 kişiyi, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların da 3'ü çocuk, 1'i kadın 53 kişiyi alıkoyduğu aktarıldı.

Öte yandan Suriyeli muhalif kaynaklara göre rejim cezaevlerinde en az 500 bin kişi bulunuyor.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.03.2019 01:36 Kaynak: AA

Beşşar Esed, Suriye, Güncel
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