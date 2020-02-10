Suriye'de gerilim: İlan edilmemiş savaş mı, yüksek yoğunluklu çatışma mı?

Suriye'de muhaliflerin geriye kalan son kalesi olarak kabul edilen İdlib'in kuzeyinde Beşar Esad yönetimine bağlı birliklerin topçu atışı sonucu 5 Türk askerinin şehit olması, 5 askerin de yaralanmasıyla son bir haftada şehit sayısı 13'e yükseldi. Bölgede yaşanan gerilim, Ankara- Şam hattında 'ilan edilmemiş bir savaş mı başladı' yorumlarına neden oldu.



Ancak genel kanı sürecin diplomasi yoluyla çözüleceği, gerilimin düşürülmesinde ise Rusya kanalıyla bir müzakere süreci yapılacağı.