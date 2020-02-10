Suriye'de gerilim: İlan edilmemiş savaş mı, yüksek yoğunluklu çatışma mı? - Son Dakika
Son Dakika Dünya Suriye'de gerilim: İlan edilmemiş savaş mı, yüksek yoğunluklu çatışma mı? - Son Dakika Dünya

Suriye'de gerilim: İlan edilmemiş savaş mı, yüksek yoğunluklu çatışma mı?

20 dakika önce

Bugün gelen yeni şehit haberi, Ankara-Şam hattında ismi konmamış bir savaşın mı ilan edildiğine dair yorumları tetikledi. Ancak genel kanı sürecin diplomasi yoluyla çözüleceği, gerilimin düşürülmesinde ise Rusya kanalıyla bir müzakere süreci yapılacağı

Suriye'de gerilim: İlan edilmemiş savaş mı, yüksek yoğunluklu çatışma mı?, System.String[]

Suriye'de muhaliflerin geriye kalan son kalesi olarak kabul edilen İdlib'in kuzeyinde Beşar Esad yönetimine bağlı birliklerin topçu atışı sonucu 5 Türk askerinin şehit olması, 5 askerin de yaralanmasıyla son bir haftada şehit sayısı 13'e yükseldi. Bölgede yaşanan gerilim, Ankara- Şam hattında 'ilan edilmemiş bir savaş mı başladı' yorumlarına neden oldu.


Ancak genel kanı sürecin diplomasi yoluyla çözüleceği, gerilimin düşürülmesinde ise Rusya kanalıyla bir müzakere süreci yapılacağı.

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Ankara, Suriye, Şam, Dünya, Son Dakika

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 10.02.2020 09:14 
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