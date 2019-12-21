Suriye'de göç yolundaki ailelere yardım paketi - Son Dakika
Son Dakika Politika Suriye'de göç yolundaki ailelere yardım paketi - Son Dakika

Suriye'de göç yolundaki ailelere yardım paketi

6 saat önce

İdlib'ten Türkiye-Suriye sınırına doğru göç eden ailelere yardım paketi hazırlanıyor.

Suriye'de göç yolundaki ailelere yardım paketi, System.String[]

İdlib'ten Türkiye- Suriye sınırına doğru göç eden ailelere yardım paketi hazırlanıyor.


İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, İdlib kırsalından çok sayıda kişinin Türkiye-Suriye sınırına göç ettiğini belirterek, göç yolundaki ailelere yardım paketi hazırlandığını ifade etti. Tosun yaptığı açıklamada, "İdlib'in güney kırsalında saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınırının olduğu kuzey bölgelere doğru göç eden ailelere dağıtılmak amacıyla 20 bin adet acil yardım paketi hazırlamaya başladık" dedi.


Yardım paketlerinin içerisinde kahvaltılık malzeme, ekmek ve çeşitli gıda malzemeleri bulunduğu belirtilirken, ailelerin barınma ihtiyacının karşılanması amacıyla çadır kurulum çalışmalarının da başladığı ifade edildi. - İDLİB

Türkiye, Suriye, İdlib, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.12.2019 04:43 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son dakika: Rejim saldırılarından kaçan Suriyeliler, Türkiye sınırına geliyor! Sayı 100 bini buldu
Hava sıcaklıkları 12 derece birden düşüyor, kar geliyor Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan: CHP geçmişiyle yüzleşene kadar peşlerini bırakmayacağız Özgürlük ve Dayanışma Partisi'nin adı değişti

Son Dakika Haberleri
23:04 ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, Suriye konusunda Rusya ve Çin'e 'sizin eliniz kanlı' diye seslendi - Son Dakika Haber
23:02 Gaziantep'te bir kişi domuz gribi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı - Son Dakika Haber
22:52 ABD'de sitede yangın: 6 ölü, 13 yaralı - Son Dakika Haber
22:44 Erzurum'da zincirleme trafik kazası: 1'i ağır 4 yaralı - Son Dakika Haber
22:41 Jandarma en uzun gecede, en uzun nöbette huzuru sağlıyor - Son Dakika Haber
22:28 ABD'de "köleliği geri getirmek istiyorum" diyen öğretmen açığa alındı - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.12.2019 23:13:35. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriye'de göç yolundaki ailelere yardım paketi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]