Suriye'de görev yapacak polis özel hareket timleri Kilis'te - Son Dakika
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Suriye'de görev yapacak polis özel hareket timleri Kilis'te

04.06.2022 20:49
Suriye'de görev yapacak polis özel hareket timleri Kilis'te

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tel Rıfat ile Membiç'in teröristlerden temizleneceği açıklamalarının ardından, Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapması planlanan polis özel hareket timleri Kilis'e ulaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Tel Rıfat ile Membiç'in teröristlerden temizleneceği açıklamalarının ardından, Suriye'de Fırat Kalkanı bölgesinde görev yapması planlanan polis özel hareket timleri Kilis'e ulaştı.

Polis özel hareket timleri araçlarıyla birlikte Gaziantep üzerinden 9 otobüs, 9 mayına dayanıklı zırhlı araç ve mühimmatlarını taşıyan araçlar, Kilis üzerinden Suriye Öncüpınar sınır konaklama tesisleri ve özel hareket şube müdürlüğü yerleşkesine ulaştırıldı.


Suriye'de görev yapacak polis özel hareket timleri Kilis'te
Suriye'de görev yapacak polis özel hareket timleri Kilis'te
Suriye'de görev yapacak polis özel hareket timleri Kilis'te
Suriye'de görev yapacak polis özel hareket timleri Kilis'te
Suriye'de görev yapacak polis özel hareket timleri Kilis'te
Suriye'de görev yapacak polis özel hareket timleri Kilis'te
YORUMLAR
500
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Kaynak: DHA

Suriye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriye'de görev yapacak polis özel hareket timleri Kilis'te - Son Dakika

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SON DAKİKA: Suriye'de görev yapacak polis özel hareket timleri Kilis'te - Son Dakika
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