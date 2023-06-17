Suriye'de görev yapan asker, sınavı 1 dakikayla kaçırdı - Son Dakika
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Suriye'de görev yapan asker, sınavı 1 dakikayla kaçırdı

Suriye'de görev yapan asker, sınavı 1 dakikayla kaçırdı

17.06.2023 13:36

Suriye'de görev yapan askerler, YKS'nin ilk oturumu TYT'ye girmek için Kızıltepe ilçesindeki okula geldi. Ancak bir asker, 1 dakika geç kaldığı için sınava alınmadı. Nusaybin'de ise jandarma aracıyla sınava yetişen bir öğrenci oldu.

p>SURİYE'DE GÖREV YAPAN ASKER, SINAVI 1 DAKİKAYLA KAÇIRDI

SURİYE'de görev yapan ve Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavına girmek için Mardin'in Kızıltepe ilçesindeki okula gelen 2 askeri personelden biri, 1 dakika geç kaldığı için okula alınmadı. Nusaybin'de sınava geç kalan başka bir öğrenci ise jandarma aracıyla okula yetiştirdi.

Suriye'de görev yapan iki askeri personel YKS sınavının ilk oturumu TYT'ye girmek için Kızıltepe ilçesindeki İpekyolu Kız Anadolu Lisesi'ne 09.59'da geldi. Yanlış okula geldiklerini ve sınava hemen yandaki Kenan Kösen Lisesi'nde gireceklerini öğrenen askerler, koşarak okula geçti. Askerlerden biri kapılar kapanmadan yetişti. Diğeri ise 1 dakika geç kaldığı ve kapılar kapandığı için içeri alınmadı. Suriye'de görev yaptığı için geç kaldığını belirten aday, bir arkadaşının içeri alındığını, fakat kendisinin alınmadığını söyleyerek okuldan ayrıldı.

Nusaybin ilçesinde de Zeynelabidin Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde sınava girecek olan başka bir öğrenci, jandarmadan yardım istedi. İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, adayı sınava gireceği okula yetiştirdi. Genç kız sınava son anda yetişirken, jandarma ekiplerine teşekkür etti.

Kaynak: DHA
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