Suriye'de görev yapan jandarma komando Bingöl'e döndü - Son Dakika
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Suriye'de görev yapan jandarma komando Bingöl'e döndü

15.03.2022 10:26
Suriye'de görev yapan jandarma komando Bingöl'e döndü

Suriye'de görev yapan jandarma komando taburu, Bingöl'e dönüş yaptı.

Suriye'de görev yapan jandarma komando taburu, Bingöl'e dönüş yaptı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Komando Tabur Komutanlığı personelleri, Suriye'deki görevlerini tamamladı.

Asıl görev yerlerine ve ailelerine kavuşmanın mutluluğunu yaşayan jandarma komandolar, Vali Yardımcısı Fatih Kaya ve jandarma personeli tarafından karşılandı.

Jandarma komando taburu, aileleriyle hasret giderdi.

Suriye'de görev yapan jandarma komando Bingöl'e döndü
Suriye'de görev yapan jandarma komando Bingöl'e döndü

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Jandarma, Komando, Bingöl, Suriye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'de görev yapan jandarma komando Bingöl'e döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriye'de görev yapan jandarma komando Bingöl'e döndü - Son Dakika
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