Suriye'de görev yapan uzman çavuşun oğluna, doğum günü sürprizi - Son Dakika

SURİYE'nin İdlib kentinde görevli Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Birel'in (30), Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan oğlu 4 yaşındaki Göktürk Birel'e jandarma tarafından doğum günü sürprizi yapıldı.

Görevi nedeniyle 10 aydır Suriye'de olan Jandarma Uzman Çavuş Gökhan Birel, oğlu Göktürk'ün doğum günü kutlamasına katılamadı. Düziçi İlçe Jandarma Komutanlığı'na ulaşan Birel, durumu anlatıp, oğluna kendisi adına pasta götürülmesini talep etti. Jandarma ekipleri, pasta alıp, ailenin yaşadığı Karşıyaka Mahallesi'ndeki eve gitti. Ekip, koronavirüs salgını dolayısıyla dışarıya çıkamayan küçük Göktürk'e sürpriz yaptı. O anlar baba Gökhan Birel'e cep telefonuyla görüntülü arama yapılarak izletildi.

Uzman Çavuş Gökhan Birel'in eşi Kübra Birel çok mutlu olduklarını belirterek, "Allah askerimizden razı olsun. İyi ve kötü günümüzde daima bizlerin yanındalar. Getiren de gönderen de sağ olsun. Herkese çok teşekkür ederiz" dedi.

Doğum günü sürprizi ve kendisine getirilen hediyeler karşısında mutlu olan Göktürk Birel de jandarma personeline teşekkür etti.