Suriye'de görevli asker yeni doğan oğlunu görüp döndü
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Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de görev yapan uzman çavuş, Hatay'da dünyaya gelen evladını görmeye geldi.
Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 03:22 Kaynak: İHA
Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de görev yapan uzman çavuş, Hatay'da dünyaya gelen evladını görmeye geldi. Asker baba oğlunu öpüp kokladıktan sonra aynı gün görevinin başına döndü.
Şırnak'ın Cizre ilçesinde görev yaparken Barış Pınarı Harekatı kapsamında Suriye'de görevlendirilen Uzman Çavuş Selçuk Önal, yeni doğan bebeğini görmek için 1 günlük izin alıp Hatay'ın Payas ilçesindeki evladının yanına geldi. Eşini görüp, yeni doğan oğlu Miraç Ali Önal'ı öpüp koklayan Selçuk Önal, aynı gün tekrar görev yerine döndü. - HATAY
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