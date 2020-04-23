Suriye'de görevli askerin çocuklarının bayrak isteğini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı - Son Dakika

Bayburt'ta, eşi Suriye'de görevli asker eşinin, çocukları için istediği Türk bayrağı talebini Vefa Sosyal Destek Grubu karşıladı.

Bayburt Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Vefa İletişim Hattını arayan asker eşi S.Ö, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla çocukları için Türk bayrağı istedi.

S.Ö, telefon hattındaki görevliye, 5 ve 2 yaşlarında iki oğlu olduğunu belirterek, şunları söyledi:

"Onlar için de sokağa çıkma kısıtlaması var. Eşim Suriye'de görev yapıyor. Oğlum Türk bayrağı için bugün çok ağladı. Acaba bize yardımcı olmanız mümkün mü? Türk bayrağı için çok ağlıyor. Herkes pencerelere bayrak astığı için yarın daha kötü olacak eminim. Babası burada olmadığı için fazla duygusal. Kusura bakmayın. Sizi de rahatsız ettim."

Bunun üzerine çağrı merkezi görevlisi, ailenin adresini aldı.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nda görevli ekiplere durumun iletilmesinin ardından alınan bayraklar, S.Ö. ve çocuklarına teslim edildi.