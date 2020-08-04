Suriye'de görevli Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı elleri tetikte kutladı - Son Dakika

Suriye'de görevli Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı elleri tetikte kutladı

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Mehmetçiğin bayramlaşmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin İdlib kentinde görev yapan Mehmetçiğin bayramlaşmasına ilişkin görüntüleri paylaştı.

Bakanlığın Twitter hesabından paylaşılan görüntülerde, elleri tetikte nöbet tutan Mehmetçiğin Kurban Bayramı'nı kutladığı anlar yer aldı.

Komutanları tarafından bayramları tebrik edilen askerlerin, Suriyeli çocuklara çikolata ikram ettiği görüldü.

Paylaşımda "Gece gündüz demeden hudutlarımızın güvenliği ile Suriyeli kardeşlerimizin huzuru ve emniyeti için çalışan kahraman Mehmetçiklerimiz, fedakarca görev yaptıkları İdlib'de Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma töreni icra etti." mesajına yer verildi.

Suriye'de görevli Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı elleri tetikte kutladı

Milli Savunma Bakanlığı, Kurban Bayramı, Suriye, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 11:38

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'de görevli Mehmetçik, Kurban Bayramı'nı elleri tetikte kutladı - Son Dakika
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