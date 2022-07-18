Suriye'de gözaltında tutulan Avustralyalı genç hapishanede öldü - Son Dakika
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Suriye'de gözaltında tutulan Avustralyalı genç hapishanede öldü

18.07.2022 23:31
Suriye'de gözaltında tutulan Avustralyalı genç hapishanede öldü

Avustralyalı Yusuf Zahab'ın (17), Suriye'de 2019'dan bu yana tutulduğu, Haseke'deki Guveyran Mahallesi'nde bulunan PKK/YPG kontrolündeki hapishanede öldüğü bildirildi.

Avustralyalı Yusuf Zahab'ın (17), Suriye'de 2019'dan bu yana tutulduğu, Haseke'deki Guveyran Mahallesi'nde bulunan PKK/ YPG kontrolündeki hapishanede öldüğü bildirildi.

İnsan Hakları İzleme Örgütünden (HRW) yapılan açıklamaya göre, ailesi, çocukken DEAŞ çatısı altında yaşamaya zorlanan ve daha sonra Suriye'nin kuzeydoğusunda haksız yere gözaltına alınan Zahab'ın öldüğünü aktardı.

Ailesi, Avustralyalı yetkililerin dün kendilerine Zahab'ın belirsiz sebeplerden öldüğünü bildirdiğini ifade etti.

Zahab'ın ailesi, onun Ocak 2021'de Suriyeli ve yabancı DEAŞ zanlılarının tutulduğu, Haseke'de yer alan Guveyran Mahallesi'nde YPG/PKK tarafından yönetilen aşırı kalabalık, derme çatma Sanayi Hapishanesi'nde tüberküloza yakalandığını ve tedavisinin durdurulduğunu öğrendiklerini belirtti.

Zahab'dan en son Ocak 2022'de Sanayi Hapishanesi'ndeki DEAŞ kuşatması sırasında yardım çağrısında bulunduğunda haber alındığı belirtildi.

HRW Terör ve Terörle Mücadele Üst Düzey Araştırmacısı Letta Tayler, Zahab'ın ölümünü "önlenebilir, şok edici bir trajedi" olarak nitelendirdi.

Tayler, kötü koşullar altında tutulan Zahab'ın ölümüne Avustralya hükümetinin şaşırmaması gerektiğini belirtti.

Zahab ve diğer tutuklu ailelerinin temsilcisi Kamalle Dabboussy, 19'u kadın ve 39'u çocuk olmak üzere yaklaşık 69 ila 80 Avustralya vatandaşının Suriye'nin kuzeydoğusunda YPG ve diğer silahlı örgütler tarafından DEAŞ şüphelisi veya onun aile üyesi olmaları nedeniyle alıkonulduğunu kaydetti.

YPG/PKK tarafından liseden cezaevine dönüştürülen Sanayi Hapishanesi'nde onlarca ülkeden binlerce DEAŞ'lı bulunuyor.

Onlarca DEAŞ mensubu firar etmişti

DEAŞ bağlantılı oldukları tahmin edilen silahlı bir grup 20 Ocak'ta Haseke'nin güneyinde sadece DEAŞ'lı teröristlerin tutulduğu Sanayi Hapishanesi'ne bombalı araçla saldırı düzenlemişti.

YPG/PKK'lı teröristler gibi davranan silahlı grup, hapishane duvarını yıkarak içeri girmiş ve bu sırada onlarca DEAŞ üyesi kaçmıştı.

YPG/PKK, hapishane çevresine destek göndererek, isyanı bastırmış hapishane kontrolünü tekrar ele geçirmişti.

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Kaynak: AA

Suriye, PKK, YPG, Güncel, Son Dakika

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