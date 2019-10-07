Son Dakika Haberleri: Suriye'de güvenli bölge: Erdoğan ve Trump gelecek ay Washington'da görüşecek
BBC
Son Dakika Dünya Haber

Suriye'de güvenli bölge: Erdoğan ve Trump gelecek ay Washington'da görüşecek

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ABD Başkanı Donald Trump ile yaptığı telefon görüşmesinde Suriye'de Fırat'ın doğusunda oluşturulması planlanan güvenli bölgenin şart olduğunu belirtti ve ABD'nin ikili mutabaktın gerekliliklerini yerine getirmemesinden ötürü duyduğu rahatsızlığı iletti.

Suriye'de güvenli bölge: Erdoğan ve Trump gelecek ay Washington'da görüşecek, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suriye'de Fırat'ın doğusunda kurulması planlanan güvenli bölge ile ilgili olarak ABD Başkanı Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre Pazar akşamı gerçekleşen görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, güvenli bölgenin şart olduğunu belirtti ve ABD'nin ikili mutabaktın gerekliliklerini yerine getirmemesinden ötürü duyduğu rahatsızlığı iletti.

Trump'ın daveti üzerine liderler gelecek ay Washington'da bir görüşme yapmayı kararlaştırdı.

Telefon görüşmesinde Erdoğan "PKK-YPG kaynaklı terör tehdidinin ortadan kaldırılması ve Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönüşünü sağlayacak koşulların oluşturulması için güvenli bölgenin şart olduğunu" ifade etti.

Görüşmede Erdoğan, Türkiye'nin IŞİD'e karşı mücadeleyi sürdürmeye kararlı olduğunu ve bölgede bir daha böyle bir sorun yaşanmaması için Türkiye'nin her türlü tedbiri alacağını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ayrıca "ABD askeri ve güvenlik bürokrasisinin, iki ülke arasında sağlanan mutabakatın gereklerini yerine getirmemesinden duyulan rahatsızlığı" Trump ile paylaştığı belirtildi.

ABD, Suriye sınırında müşterek güvenli bölge oluşturulması konusunda mutabakata varmıştı ancak Erdoğan, ABD ile varılan anlaşma kapsamında yeterli ilerleme sağlanamadığı eleştirisinde bulunuyordu.

Erdoğan, Cumartesi günü yaptığı açıklamada, Fırat'ın doğusuna operasyon için 'hazırlıkların tamamlandığını' söylemiş, güvenli bölge ile ilgili olarak da Suriye'de güvenli bölge planlarının da 'Suriyelilerin eve dönüşü için en makul ve insani yol' olduğunu aktarmıştı. Erdoğan, "Bu bölgede 2 milyon kişiyi iskan etmeyi planlıyoruz" diye konuştu.

Amerika Birleşik Devletleri, Donald Trump, Suriye, Dünya

BBC
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 01:24 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Trump telefonda görüştü
Çukur dizisinin 71. yeni bölüm 2. fragmanı yayınlandı Trump'ın azil sürecine ilişkin yeni açıklama: İstihbarat yetkilisi ikinci muhbir, başmüfettişle görüştü İran'ın Angelina Jolie'si' Sahar Tabar "Dine hakaret" ve "Ahlaksızlığı teşvik" suçundan tutuklandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2019 02:47:34. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriye'de güvenli bölge: Erdoğan ve Trump gelecek ay Washington'da görüşecek
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]