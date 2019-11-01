Son Dakika Haberleri: Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda...
Son Dakika Güncel Suriye'de 'güvenli bölge' uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda...

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda...

6 saat önce

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.

Suriye'de

Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:14 Kaynak: AA
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