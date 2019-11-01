Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda...
6 saat önce
Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.
Haber Yayın Tarihi: 01.11.2019 04:14 Kaynak: AA
Suriye'de "güvenli bölge" uygulamaları kapsamında Türk ve Rus askerlerince Fırat'ın doğusunda gerçekleştirilen ilk ortak kara devriyesi tamamlandı.
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