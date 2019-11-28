Suriye Geçici Hükümeti Adalet Bakanı Abdullah Abdülselam, "Adalet Bakanlığımızın temel hedefi caydırıcı bir görev oluşturmaktır. Yani birilerinden intikam almak, birilerini cezalandırmak değildir. Allah'ın yardımıyla ve tüm kurumların organizasyonunda emniyet ortamına ulaşmayı temenni ediyoruz."dedi.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Merkezi ile Suriye İstikrar Sağlama Komitesi işbirliğiyle Gaziantep'te Ömer Ersoy Kültür Merkezinde, terörden arındırılan bölgelerdeki yerel meclis başkanları, emniyet teşkilatı, yargı mensupları ve aktivistlerin katılımıyla "Suriye'de Güvenliği Sağlanan Bölgelerde Güvenlik Mimarisinin Tesisi Çalıştayı" gerçekleştirildi.

Adalet Bakanı Abdülselam, yaptığı konuşmada, kısıtlı zaman ve mekan olanakları doğrultusunda kanunlar çıkarmaya çalıştıklarını, yaptıkları düzenlemelerin öncelikle insanın korunmasına yönelik olduğunu söyledi.

Suriye'de terör örgütlerinden kurtarılan bölgelerde bir anayasal boşluk olduğunu belirten Abdülselam, şöyle konuştu.

"Hali hazırda bir anayasası, kanunu olan resmi olan bir ülkeye bağlıyız ancak bu sistemin ve ülkenin başkanı olan kişi meşruiyetini kaybetmiştir. Ayrıca uluslararası kanunlar ve bölgesel kanunlara aykırı olarak insan hayatını da tehlikeye sokmuştur. Bunları göz önünde bulundurarak bölgedeki yargı sisteminin çalıştırılması için mahkemeler kurduk. Hem insani hem de cinayet gibi vakalara bakıyorlar. Bu mahkemeler 2012 yılının sonunda yargı alanında gönüllü olmuş kişiler tarafından kuruldu. 1950 Suriye Anayasası kanunlarına dayanılarak mahkemeler başladı. Bu kanunlara dayanarak 2018 yılında bölgede askeri mahkemeler de kuruldu. Yine aynı anayasaya göre çalışmaktadır."

Abdülselam, adalet kurumlarının ceza vermek için değil adaletin sağlanması için kurulduğunu dile getirerek "Adalet Bakanlığımızın temel hedefi caydırıcı bir görev oluşturmaktır. Yani birilerinden intikam almak, birilerini cezalandırmak değildir. Allah'ın yardımıyla ve tüm kurumların organizasyonunda emniyet ortamına ulaşmayı temenni ediyoruz. İnanıyorum ki konuya dair bütün kurumlar elinden her şeyi yapmaktadır." ifadesini kullandı.

Hasan Kalyoncu Üniversitesi Ortadoğu Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Murat Aslan da Suriye'de terörden arındırılan bölgelerde bir sistemin kurulmasının Afganistan ve Libya gibi ülkelere göre daha mümkün olduğunu kaydetti.

Çalıştayda emniyet ve asayiş çalışmalarına ilişkin sunum gerçekleştirdi.