Suriye'de güvenlik güçleri bomba yüklü aracı imha etti - Son Dakika

Suriye'nin Halep kentinde güvenlik güçleri yakaladıkları bomba yüklü aracı kontrollü şekilde imha etti.
Suriye'nin Halep kentinde bulunan Çobanbey'de güvenlik güçlerinin dikkati sayesinde facianın eşiğinden dönüldü. Güvenlik güçlerinin bomba yüklü aracı fark etmesinin ardından araca el konularak güvenli bir bölgeye götürüldü.
Güvenli bölgeye götürülen araç, güvenlik güçleri tarafından kontrollü şekilde patlatılarak imha edildi.
(İHA)
Kaynak: İHA
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