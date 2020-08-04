- Suriye'de halk ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışma: 9 yaralı - Son Dakika

- Suriye'de halk ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışma: 9 yaralı

- Suriye'de halk ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışma: 9 yaralı Suriye'nin Deyrizor kentinde bir aşiret liderlerinin öldürülmesini protesto eden halk ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 5 sivil ile 4 terörist yaralandı.

- Suriye'de halk ile YPG/ PKK'lı teröristler arasında çatışma: 9 yaralı

DEYR EZ ZUR - Suriye'nin Deyrizor kentinde bir aşiret liderlerinin öldürülmesini protesto eden halk ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çıkan çatışmada 5 sivil ile 4 terörist yaralandı.

Suriye'nin Deyrizor kentinde halk, Arap Akeydat aşireti liderlerinin YPG/PKK'lı teröristler tarafından öldürülmesini protesto etmek için sokaklara döküldü. Halk, YPG/PKK'lı teröristlerin bölgeden çıkmalarını talep etti. Protestolar sırasında YPG/PKK'lı teröristlerin, halkın üzerine ateş açmasıyla çatışma çıktı. Yerel kaynaklar, çatışmada 5 sivil ile 4 teröristin yaralandığını aktardı. İki gün önce Arap Akeydat aşireti liderleri Şeyh Mutasher Al-Hafel ve Şeyh İbrahim Al-Hafel YPG/PKK'lı teröristler tarafından öldürülmüştü.

- Suriye'de halk ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışma: 9 yaralı

Deyrizor, Suriye, YPG, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.08.2020 02:53

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel - Suriye'de halk ile YPG/PKK'lı teröristler arasında çatışma: 9 yaralı - Son Dakika
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