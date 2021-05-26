Suriye'de halk sandık başına giderken Turizm Bakanı Martini Suudi Arabistan'a gitti - Son Dakika

Suriye'de halk sandık başına giderken Turizm Bakanı Martini Suudi Arabistan'a gitti

26.05.2021 11:18
Suriye'de halk sandık başına giderken Turizm Bakanı Martini Suudi Arabistan'a gitti, System.String[]

Suriye'de Esad rejimi kontrolü altındaki bölgelerde halk sandık başına giderken, Turizm Bakanı Muhammed Rami Radwan Martini Suudi Arabistan'a geldi.

Suriye'de Esad rejimi kontrolü altındaki bölgelerde halk sandık başına giderken, Turizm Bakanı Muhammed Rami Radwan Martini Suudi Arabistan'a geldi.

Suriye'de Esad rejimin kontrolündeki bölgelerde bugün halk Suriye Devlet Başkanlığı seçimleri için oy kullanırken Suriye Turizm Bakanı Muhammed Rami Radwan Martini temaslarda bulunmak için Suudi Arabistan'a geldi. Martini'nin başkanlık ettiği Suriyeli üst düzey heyet Suudi Arabistan'a dün gece saatlerinde vardı. Martini'nin gelişi ile 10 yıldan sonra ilk kez Esad rejiminden bir rejim Bakanı Suudi Arabistan'a ziyaret gerçekleştiriyor.

Suriye basını, Suriyeli heyetin ziyaretinin Suudi Arabistan Turizm Bakanlığı ve Dünya Turizm Örgütü Ortadoğu Komitesi'nin (UNWTO) Suriye Turizm Bakanlığı'na gönderdiği davet üzerine gerçekleştiğini açıkladı. - RİYAD

Suriye'de halk sandık başına giderken Turizm Bakanı Martini Suudi Arabistan'a gitti
Suriye'de halk sandık başına giderken Turizm Bakanı Martini Suudi Arabistan'a gitti

Suudi Arabistan, Sandık, Suriye, Turizm, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Suriye'de halk sandık başına giderken Turizm Bakanı Martini Suudi Arabistan'a gitti - Son Dakika


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