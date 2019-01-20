Son Dakika Haberleri: Suriye'de Hava Saldırısı: 2 Ölü, 9 Yaralı

Suriye'de Hava Saldırısı: 2 Ölü, 9 Yaralı

46 dakika önce

Suriye'nin İdlib ilinin güneybatısında, Rusya'ya ait savaş uçaklarının sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına düzenlediği saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı.

Suriye'de Hava Saldırısı: 2 Ölü, 9 Yaralı, System.String[]
Suriye'nin İdlib ilinin güneybatısında, Rusya'ya ait savaş uçaklarının sivil yerleşimlere ve muhaliflerin cephe hatlarına düzenlediği saldırıda 2 sivil yaşamını yitirdi, 9 sivil yaralandı.

AA muhabirinin yerel kaynaklardan aldığı bilgiye göre, savaş uçakları "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki Han Es Sübül köyüne ve Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Biksereye köyüne en az 3 hava saldırısı düzenledi.

Muhaliflere ait Uçak Gözlem Evinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Hava saldırısını Hımeymim Üssü'nden kalkan Rus savaş uçakları gerçekleştirdi." ifadesi yer aldı.

Lazkiye Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Ahmet Hac Asad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gece geç saatlerde savaş uçakları, İdlib'in güneybatı kırsalındaki Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Bikserye köyüne hava saldırısı gerçekleştirdi. Saldırıda 2 sivil hayatını kaybetti, 9 sivil yaralandı." dedi.

Hac Asad, yaralıların hastaneye kaldırıldığını, saldırı sonrası çıkan yangınların da Sivil Savunma ekiplerince söndürüldüğünü aktardı.

Diğer yandan Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine, Kefer Zita ilçesine, İdlib'in güneybatısında Han Es Sübül ilçesine, Temaniye beldesine, Cisir Eş Şuğur'a bağlı Bekserye ve Naciye köylerine top ve roket saldırısı devam ediyor.

Suriye İnsan Hakları Ağının (SNHR) geçen ay yayımladığı raporunda, İdlib'de Esed rejimi güçlerinin, Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den 24 Aralık 2018'e kadarki dönemde düzenlediği saldırılarında 6'sı kadın, 22'si çocuk 45 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.01.2019 11:38 Kaynak: AA

İdlib, Suriye, Güncel
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