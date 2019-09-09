Son Dakika Haberleri: Suriye'de hava saldırısında 18 İran yanlısı öldü
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Suriye'de hava saldırısında 18 İran yanlısı öldü

1 saat önce

Suriye'nin doğusundaki bulunan Ebu Kemal bölgesine düzenlenen hava saldırısında en az 18 İran yanlısı ödü.

Suriye'de hava saldırısında 18 İran yanlısı öldü, System.String[]

Suriye'nin doğusundaki bulunan Ebu Kemal bölgesine düzenlenen hava saldırısında en az 18 İran yanlısı ödü.

Londra merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Suriye'nin doğusunda Irak sınırına yakın Ebu Kemal bölgesinde gerçekleştirilen hava saldırısında 18 İran yanlısının hayatını kaybettiği belirtildi. Yerel kaynaklardan alınan bilgilere göre, İran yanlılarının kim tarafından hedef alındığı henüz bilinmiyor. Hava saldırılarında Iran yanlılarının silah depoları vuruldu. Saldırının ardından yangın çıktığı da kaydedildi.

(İHA)

Londra, Suriye, İran, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 09.09.2019 12:50 Kaynak: İHA
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