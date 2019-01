Suriye'de Herkesin Bir Ajandası Var"

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de herkesin bir gündemi, bir ajandası var. Herkes Türkiye gibi Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü, istikrarı, barışı, huzuru, bu kadar Suriyeli kardeşimizin huzuru ve yaşamı diye bakmıyor olaya." dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Suriye'de herkesin bir gündemi, bir ajandası var. Herkes Türkiye gibi Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü, istikrarı, barışı, huzuru, bu kadar Suriyeli kardeşimizin huzuru ve yaşamı diye bakmıyor olaya." dedi.



Çavuşoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Kredi ve Yurtlar Genel Müdürlüğü (KYK) tarafından organize edilen 4. KYK Tematik Kış Kampları kapsamında Mimar Sinan Erkek Öğrenci Yurdu'nda düzenlenen "Uluslararası İlişkiler Kampı" açılışında konuştu.



Gençlerin geleceğe hazırlanması anlamında her türlü imkanı olduğunu belirten Çavuşoğlu, öğrencilik döneminden örnekler vererek, Dışişleri Bakanlığına gelene kadar yaşadıklarını anlattı.



Çavuşoğlu, Türkiye'nin dış politikasını belirlerken önce dünyayı analiz etmeye çalıştıklarını, 20-30-40 yıl sonrasını öngörerek politika oluşturmaya çalıştıklarını ifade ederek, artık her ülkenin söz sahibi olmaya çalıştığı bir dünya düzeni olduğunu kaydetti.



Türkiye olarak etkin, adil ve insanların beklentilerini karşılayabilen çok taraflılığa inandıklarını vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti:



"Savaşlar, terör, çevre felaketleri var. 2. Dünya Savaşı döneminde yaşamıyoruz ama o dönemden daha fazla insan evini terk etmek zorunda kalmış. 70 milyon insan o veya bu sebepten veya yönetilemeyen ülkelerden, ekonomik sıkıntılardan, doğal afetlerden evini terk etmiş. Bunu nasıl yöneteceğiz? Gittikleri, kaldıkları yerden dönüşlerini nasıl sağlayacağız veya entegrasyon şartsa, kalacaklarsa bunu nasıl başaracağız? Biz bile ülkemizde 3,5 milyon Suriyeliyi ne yapacağımızı her gün konuşmaya başladık. Doğal olarak konuşuyoruz. Irkçı bakanlar var, insani açıdan bakmayanlar var, güvenlik açısından bakanlar var, öyle düşünürüz, böyle düşünürüz fark etmez ama konuşuyoruz."



- ABD'nin Suriye'den çekilmesi



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türk dış politikasının girişimci ve insani olarak belirlendiğini anlatarak, "ABD Başkanı sadece Amerika'nın çıkarları açısından birçok konuya bakıyor. Bu belki Amerikalıların çoğunun hoşuna gidebilir ama Batı dahil bugüne kadar ABD'nin en yakın müttefikleri Avrupa'daki müttefikleri dahil herkes ABD'nin politikalarına endişeyle, şüpheyle yaklaşıyorlar. Sadece kendi çıkarınız için hareket etmeyeceksiniz. Kazan kazan anlayışıyla hareket etmeniz gerekiyor." diye konuştu.



Türkiye'nin NATO içinde en çok katkı sağlayan ülke olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, konuşmasını şöyle sürdürdü:



"Seçimden sonra NATO Irak güçlerini eğitecek, en çok katkı sağlayan 2. ülke olduğumuz gibi oradaki misyonun ikincisi de bir Türk olacak. Afganistan'da da böyle, diğer yerlerde de böyle. NATO ile bu müttefiklik ilişkilerimizi sürdüreceğiz, ABD ile zorluk çekebiliriz. Sınamalar var, ilişkimizi zedeleyen ABD'nin politikaları var. Açıkça bunları da konuşuyoruz. Bu süreci şimdi yönetmeye çalışıyoruz ama ABD'nin Suriye'den çekilme kararını nasıl yöneteceğiz? Bunun bir adım ötesini değerlendirerek, yürütmeye ya da yönetmeye çalışırsanız başarısız olursunuz. Biz 7-8-9-10 adım sonrasını düşünerek, herkesle beraber bunu yürütmeye çalışıyoruz. Rusya ile İran ile Avrupa ülkeleri ile komşu ülkelerle. Şimdi Irak 'Ben de varım.' demeye başladı seçimden sonra, hükümetini kurduktan sonra. 'Daha dün ayaklarının üzerinde duramayan bir ülkeydim ama şimdi ben ayaklarımın üzerine tekrar kalktım ve Suriye benim için önemli, komşuyuz oradaki gelişmeler bana da yansıyor dolayısıyla ben de işin içindeyim.' demeye başladı. Gayet doğal, yadırgamıyoruz ve olması da gerekiyor. Stratejik düşünürken sadece bugüne kadar stratejik ilişkiler içinde olduğumuz ülkelerle ya da uluslararası örgütlerle değil, tüm ülkelerle ilişkilerimizi bir üst düzeye çıkarmamız lazım."



- "Sondaja başlıyoruz"



Mevlüt Çavuşoğlu, Kıbrıs meselesini çözmek için Türkiye'nin üzerine düşeni yaptığını ayrıca yeni fikirler de ortaya koyduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"En son Crans-Montana'da federal bir çözüm için müzakereler başarısız olunca şimdi diğer seçenekleri de masanın üzerine koyan ve önceden ne yapacağımızı görüşelim, müzakere edelim, mutabakat sağlayalım ondan sonra müzakerelere başlayalım diyen ve tüm taraflarla gayriresmi temasları sürdüren bir ülkeyiz. Amaç ne? Netice elde etmek, Kıbrıs sorununu barışçıl bir şekilde çözmek ama Rum tarafının Batı Akdeniz'de ve Kıbrıs etrafında sondajlara başlamasına da göz yummuyoruz. Orada Kıbrıs Türk halkının ve Türkiye'nin çıkarlarını güdüyoruz. Eskiden Barbaros Hayrettin Paşa giderdi, sismik araştırmalar yapardı ama şimdi bir platformumuz geldi, Alanya1 bölgesinde sondaja başladı, 2. platformumuz da önümüzdeki günlerde gelecek ve münhasır ekonomik bölgemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) bize ruhsat verdiği alanlarda artık biz de sondaja başlıyoruz. Kim ne derse desin."



Çavuşoğlu, Türkiye'nin sadece kendisi için değil, dünyanın tüm mazlum halkları için girişimcilik yaptığını vurguladı.



Suriye'de 8 yıldır iç savaş olduğunu hatırlatan Çavuşoğlu, şunları anlattı:



"Yanı başımızda Suriye'de yangın var. Bu yangını nasıl söndüreceğiz? 8. yılına girdi. Halep krizinden bu yana Halep'teki 45 bin insanın kurtarılması, Rusya ile önce iş birliği yaptık, İran'ı da sonradan dahil ettik. 3 gün uyumadık, zor bir 3 gündü bizim için, 45 bin insanın hayatından bahsediyoruz. Bu insanları kurtardıktan sonra biz Suriye'de ateşkesi nasıl sağlarız, siyasi çözüme nasıl ulaşırız? Bunun için çok adımlar attık. Bir Astana, Türkiye'nin girişimci dış politikası sayesinde olmuştur. Bir Soçi, yine Rusya ile girişimciliğimizin bir neticesidir. Bugün üçlü düzeyde zirveler düzenleniyorsa ve bundan netice alabiliyorsak, bugün Anayasa Komisyonu kurmak için sadece 3 ismin değişmesini konuşuyorsak, önemli bir noktaya gelmişiz demektir. Sadece İdlib Muhtırası bile bugün Türkiye'nin dünyadaki itibarını artıran en önemli gelişmelerden biridir. Türkiye Cumhuriyeti'nin çözüm odaklı girişimci politikasının bir yansımasıdır ve İdlib Muhtırası ile sadece bir felaketi, insani dramı önlemedik, siyasi çözüm için son fırsat penceresini de açmış olduk. Suriye'de herkesin bir gündemi, bir ajandası var. Herkes Türkiye gibi Suriye'nin sınır bütünlüğü, toprak bütünlüğü, istikrarı, barışı, huzuru, bu kadar Suriyeli kardeşimizin huzuru ve yaşamı diye bakmıyor olaya. Amerika'nın çekilme kararından sonra her ülke değişik politikalar içine girmeye başladı ama bizim politikamız hep aynı. Suriye'den teröristler temizlenecek, Suriye'ye barış ve istikrar gelecek, siyasi çözüm olacak, Suriye halkı ne derse o olacak."



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak'ın da yeniden inşası ve imarının hem bir kriz yönetimi hem de bir girişimcilik olduğunu anlatarak, Irak'ın su yönetimini başaramadığını ve Türkiye'den de ilave su istediğini hatırlattı. Çavuşoğlu, "Kardeş ülkemiz, evet vermemiz, paylaşmamız lazım, uluslararası sularda kanunlar, hukuk bellidir, bunlar tamam ama Türkiye'deki tüm suları versek bile aynı şeyi söyleyecek. O yüzden şimdi Veysel Eroğlu bakanımızı, Cumhurbaşkanımız özel temsilci olarak gönderdi ve de önce su yönetimi ama ülkenin yeniden inşası lazım, burada Türkiye ne yapacak? 5 milyar dolar kredi taahhüdünde bulunduk, çünkü iş adamlarımız bundan faydalanacak. Irak'ı inşa ederken iş adamlarımız projeleri üstlenecek. O iş adamlarımızın üstlendiği projeler için yatırımlar için ve ticaret için bunları kullanacağız." diye konuştu.



Mevlüt Çavuşoğlu, terörle mücadelenin öncelikli politika olduğunu vurgulayarak, dünyanın neresinde olursa olsun terör örgütleriyle mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.



Türkiye'nin dünyada 242 temsilciliğinin olduğunu, yakın zamanda bu rakamın 263 olacağını belirten Çavuşoğlu, "Afrika'da 42 büyükelçiliğimiz var. Afrika uyanıyor. Biz Afrika'ya kazan kazan anlayışıyla giriyoruz ve çok saygı duyuluyoruz. TİKA'nın 22 bölgesel ofisi var, Türk Hava Yolları 55 destinasyona uçuyor Afrika'da. 9 sene önce 12 büyükelçiliğimiz vardı." dedi.



Çavuşoğlu, Türk dış politikasının önceliklerinden birinin de yurt dışında yaşayan vatandaşlar olduğunu vurgulayarak, şöyle devam etti:



"İnşallah bir gün Türkiye de elektronik oya geçecektir, bugün geçmezse yarın geçecektir ve geçmelidir. Bunun güvenli bir şekilde yapılması için artık teknoloji var yeter ki tüm partiler Yüksek Seçim Kurulu beraber otursunlar anlaşsınlar, modelleri incelesinler, çünkü sandıkları uzaktan uzağa bir yerden bir yere, 6 saat uçak, bin dolardan fazla bir bilet parası, kalma var o var bu var. 500'den fazla seçmen yoksa seçmen yoksa sandık açamıyoruz, misyonumuz yoksa sandık açamıyoruz. Biz hazırız ama Yüksek Seçim Kurulu izin vermiyor."



Türkiye'nin soydaşlarına, akraba topluluklara karşı sorumluluklarının olduğunu ifade eden Çavuşoğlu, "Vatandaşlık isteyen 24 bin Ahıska Türkü'ne biz şimdi kanunla vatandaşlık veriyoruz. İşte Ukrayna'nın doğusunda ve çatışma bölgelerinde evlerini terk eden Ahıskalıların hepsini getirdik Erzincan'a yerleştirdik, iş verdik, ev verdik ve vatandaşlık verdik. Büyük devlet bunu yapar." diye konuştu.



KYK Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özgül de KYK'nin 12 şehirde kış kampı düzenlediğini söyledi.

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Tansiyon Yükseliyor! İsrail Hedefleri Vurdu, İran Meydan Okudu

Acun Ilıcalı, Survivor Adasına İlk Adımını Attı

Aldığı Teşvikle Lale, Sümbül ve Nergis Yetiştirmeye Başlayan Girişimci Kadın, Türkiye'nin Her Yerinden Sipariş Alıyor

Son Dakika! Suriye'de ABD ve YPG'nin Ortak Devriyesine Saldırı Düzenlendi