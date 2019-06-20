Suriye'de hizmet veren STK'lar ile toplantı
1 saat önce
Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında, Suriye'de hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı yapıldı.
Kilis
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan
başkanlığında, Suriye
'de hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı yapıldı.
Vali Yardımcısı Hakan Yavuz
Erdoğan, İl AFAD
Müdürü Mustafa Eser
'in katılımıyla, Suriye'de hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla 6. Suriye Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri yaptıkları ve yapacakları proje çalışmaları hakkında Suriye'de hizmet veren STK temsilcileri ile bölgede yapılan ve yapılacak hizmetlere ilişkin istişarelerde bulunuldu. - KİLİS
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