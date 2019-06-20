Son Dakika Haberleri: Suriye'de hizmet veren STK'lar ile toplantı
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Suriye'de hizmet veren STK'lar ile toplantı

1 saat önce

Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında, Suriye'de hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı yapıldı.

Suriye'de hizmet veren STK'lar ile toplantı, System.String[]
Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında, Suriye'de hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşlarının temsilcileri ile toplantı yapıldı.

Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan, İl AFAD Müdürü Mustafa Eser'in katılımıyla, Suriye'de hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla 6. Suriye Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri yaptıkları ve yapacakları proje çalışmaları hakkında Suriye'de hizmet veren STK temsilcileri ile bölgede yapılan ve yapılacak hizmetlere ilişkin istişarelerde bulunuldu. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 20.06.2019 01:34 Kaynak: İHA
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