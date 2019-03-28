Son Dakika Haberleri: Suriye'de Hizmet Veren Stk Temsilcileri Toplantı Yapıldı

Suriye'de Hizmet Veren Stk Temsilcileri Toplantı Yapıldı

1 saat önce

Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında, Suriye'de hizmet veren STK temsilcileri toplantı yapıldı.

Suriye'de Hizmet Veren Stk Temsilcileri Toplantı Yapıldı, System.String[]
Kilis Vali Yardımcısı Hakan Yavuz Erdoğan başkanlığında, Suriye'de hizmet veren STK temsilcileri toplantı yapıldı.

Toplantıya İl AFAD Müdürü Mustafa Eser, Azez koordinatörü Mahir Tarkan Şentürk ve Suriye'de hizmet veren Sivil Toplum Kuruluşları (STK) temsilcilerinin katılımıyla 4'üncü Suriye Koordinasyon toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda Sivil Toplum Kuruluşları temsilcileri yaptıkları ve yapacakları proje çalışmaları hakkında sunum yaptılar.

Sonrasında Suriye'de hizmet veren STK temsilcileri ile bölgede yapılan ve yapılacak hizmetlere ilişkin istişarelerde bulunuldu. - KİLİS

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.03.2019 03:04 Kaynak: İHA

Yavuz Erdoğan, Kilis, Suriye, Ekonomi
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