Son Dakika Haberleri: Suriye'de "huzur" operasyonu
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Suriye'de "huzur" operasyonu

1 saat önce

Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terörden arındırılan bölgelerde çetelere yönelik operasyonlar düzenleniyor.

Suriye'de
Suriye'nin kuzeyinde Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları ile terörden arındırılan bölgelerde çetelere yönelik operasyonlar düzenleniyor.
Afrin, Bab, Cerablus bölgelerinde yapılan operasyonlarda, terör örgütlerine yardım ve yataklık yapanlar ile suç şebekelerine üye oldukları tespit edilen 67 kişi tutuklandı.
Tutuklananlar arasında terör örgütü YPG/ PKK'ya yardım ve yataklık edenler de yer alıyor.
Yerel güvenlik kaynakları, Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı bölgelerinde huzur ve barış ortamını tesis etmek amacıyla başlatılan operasyonların gelecek günlerde de devam edeceğini belirtti.
Suriye, Fırat, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 28.08.2019 11:20 Kaynak: AA
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