Suriye'de, İç Savaşın 8. Yılında Gösteriler Düzenlendi

AZEZ / Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Azez, Bab ve Mare ilçeleri ile İdlib ilinde halk, iç savaşın 8. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri ve Beşşar Esed rejimi karşıtı gösteriler düzenledi.

AZEZ/ Suriye'de muhaliflerin kontrolündeki Azez, Bab ve Mare ilçeleri ile İdlib ilinde halk, iç savaşın 8. yılı dolayısıyla anma etkinlikleri ve Beşşar Esed rejimi karşıtı gösteriler düzenledi.



Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde yer alan Mare ve Bab ilçeleri ile muhaliflerin kontrolündeki Azez ilçesi ve İdlib'de halk gösteriler düzenlemek için bir araya geldi.



Devrim marşları söyleyen ve tekbirler getirilen anma gösterilerinde, "Şehitlerimizin kanları ve cezaevlerinde tutulanların acıları, özgürlük yolunda ilerlememizi zorunlu kılıyor", "15 Mart devrim anma tarihi değil, özgürlüğün doğumudur", "Ölürüm de Esed'e geri dönmem", "Cezaevlerindekilere özgürlük", "Sevdiklerimizi cezaevlerinde bırakmayacağız", "Devrim fikir devrimidir, silah bitiremez", "8 sene,10 sene, 100 sene ya yaşayacağız ya da Esed'i indireceğiz" yazılı pankartlar taşındı.



Azez'deki gösteride AA muhabirine konuşan Necm Zaim, "Devrimin yıl dönümünü kutlamak için toplandık. Allah'ın izniyle Esed rejiminden kurtulana kadar devrimimiz sürecektir. Esed rejimi saldırılarına devam ediyor. Dökülen kanlar ve şehitlerimiz için ve Esed düşene kadar devam edeceğiz." diye konuştu



Ebu Muhammed Gelani de "2011'de sadece sesimizi duyurmak istedik. Esed'in gitmesini istedik ama Esed ve destekçileri bize silahla karşılık verdi." değerlendirmesini yaptı.



"Genç, yaşlı, çocuk, kanımızın son damlasına kadar direneceğiz"



İdlib'in Sermeda ilçesinde anma etkinliklerine katılan Tacir Muhammed Vakkas, "Hala özgürlük ve Esed'i alaşağı etmekte ısrarcıyız. Bunun için miting yapıyoruz. Esed rejimi, İran ve Rusya'nın düzenlediği yoğun bombardıman, İdlib mutabakatını riske atıyor. Devam etmesi halinde yüz binlerce sivil göç edecek. Herkesin zarar göreceği bir göç dalgası oluşacak." ifadelerini kullandı.



İdlib'deki gösterilerde "Zeytinler bu topraklarda var oldukça biz de buradayız", "Genç, yaşlı, çocuk, kanımızın son damlasına kadar direneceğiz" dövizleri taşındı.



Hemşir Muhammed Şavirdi de "8 yıl sonra yine gösterilere çıktık. Çıkmaya devam edeceğiz. Biz özgürlüğümüz ve asırların en adi diktatörü Esed rejimini indirmek için ayaktayız." şeklinde konuştu.



Rami Kızza da "8 yıl sonra yine eylemlerde yine sokaklardayız. Türkiye'ye bir mesaj vermek istiyorum, Suriye halkına verdiği garantörlük sözüne devam etsin. Rusya ve Esed de bilsin ki biz devrime devam ediyoruz." dedi. Kızza, İdlib'deki bombardımana değinerek, "Bombardımanın devam etmesi halinde büyük krizler doğacak. Türkiye ve Avrupa'ya göç dalgaları olacak." diye konuştu.



Suriye'deki halk ayaklanması, Beşşar Esed rejiminin 15 Mart 2011'de Dera ilinde başlayan rejim karşıtı barışçıl gösterileri şiddetle bastırmasıyla iç savaşa dönüşmüştü.



8 yılını dolduran iç savaşta, yüz binlerce insan hayatını kaybetti, 5,5 milyondan fazla sivil hayatta kalabilmek için başka ülkelere sığındı.

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