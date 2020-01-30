Suriye'de İdlib'e yönelik saldırılar sürüyor - Son Dakika
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Suriye'de İdlib'e yönelik saldırılar sürüyor

6 saat önce

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin saldırıları sırasında Saraqib bölgesine atılan bombalar, bölgeyi enkaza çevirdi.

Suriye'de İdlib'e yönelik saldırılar sürüyor, System.String[]

SURİYE'nin İdlib kentinde rejim ve destekçilerinin saldırıları sırasında Saraqib bölgesine atılan bombalar, bölgeyi enkaza çevirdi.

Suriye'nin İdlib kentine yönelik dün gece saatlerinden itibaren yoğunlaşan bombardımanlar sırasında, sabah saatlerinde Saraqib bölgesine ilerleyen rejim ve destekçilerinin attığı bombalar, bölgeyi enkaza çevirdi. Ölü ve yaralı sayısıyla ilgili net bilgiye ulaşılamadı. Ancak yerel kaynaklar, aracı olanlara çağrıda bulunulduğunu, bölgedeki insanların uzaklaştırılması için destek istediğini kaydetti. Bölgede hareketlilik sürüyor.


Suriye, Sabah, İdlib, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 02:58 Kaynak: DHA
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