Suriye'de ilk korona vakası - Son Dakika

Suriye'de ilk kez korona virüs vakası tespit edildi.

Korona virüs dünya çapında yayılmaya devam ederken, Suriye'de ilk vakanın tespit edildiği bildirildi. Suriye Sağlık Bakanı Nizar Yazıcı, ülke dışından gelen bir vatandaşın tıbbı testlerin sonucunun pozitif çıktığını açıkladı. Suriyeli Bakan, ülkede ilk vaka kaydedilmesinin ardından gerekli önlemlerin alınacağını söyledi.

Rejimin açıklaması, basın mensubunun Suriye'de vaka görüldüğüne dair haberler yapılmasının ardından geldi. Suriye basını, korona virüsü şüpheli vakalarının başkent Şam'da ve çeşitli illerde olduğunu yazmıştı.

Öte yandan ülkede Türk ve yerel örgütler tarafından korona karşı kampanyalar başlatılmasıyla beraber ülkede sterilizasyon, maske ve dezenfekten dağıtım işlemleri yapılıyor.

(İHA)