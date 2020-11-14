- Suriye'de inşa edilen briket evler havadan görüntülendi- İHH Başkan Yıldırım: "Suriye'de 10 binden fazla ev inşa ettik" - Son Dakika

- Suriye'de inşa edilen briket evler havadan görüntülendi- İHH Başkan Yıldırım: "Suriye'de 10 binden fazla ev inşa ettik"

14.11.2020 11:18

- Suriye'de inşa edilen briket evler havadan görüntülendi İHH Başkan Yıldırım: "Suriye'de 10 binden fazla ev inşa ettik" İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'nin İdlib ilinde vakıf tarafından hayata geçirilen kalıcı eser ve projeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

- Suriye'de inşa edilen briket evler havadan görüntülendi

İHH Başkan Yıldırım: "Suriye'de 10 binden fazla ev inşa ettik"

HATAY - İHH Genel Başkanı Bülent Yıldırım, Suriye'nin İdlib ilinde vakıf tarafından hayata geçirilen kalıcı eser ve projeleri ziyaret ederek incelemelerde bulundu. İdlib'de inşa edilen briket evler de havadan görüntülendi.

İç savaşın sürdüğü Suriye'de insani yardım alanında yoğun çalışmalar yürüten İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı'nın Genel Başkanı Bülent Yıldırım, İdlib'i ziyaret ederek bölgedeki kalıcı eser ve çalışmaları yerinde inceledi. Başkan Yıldırım yaptığı açıklamada Suriyeli savaş mağduru siviller için yılbaşında briket ev projesi başlattıklarını belirterek, "10 gündür Suriye'deyim. Bölgeyi gezip incelemelerde bulunuyorum. Çünkü halkımızdan briket ev konusunda destek istedik. Bu projemiz kapsamında hangi noktaya geldiğimizi görmek istedim. Toplam 20 bin ev inşa edeceğimizi duyurmuştuk. Şimdiye kadar 10 binden fazla evi inşa ettik. Çalışmalar sürüyor" dedi.

"Oluşturduğumuz briket ev örneğiyle kendi briket evini yapan Suriyeliler var"

İdlib'in Türkiye sınırına yakın olan bölgelerindeki sığınmacı kamplarında 1.5 milyondan fazla sivilin yaşadığını söyleyen Yıldırım, "Bu bölgelerdeki kamplar tamamen çadırlardan oluşuyordu. Bu çadırların daha müreffeh bir ortama çevrilebilmesi adına briket ev projesi siviller içinde büyük bir örneklik oluşturdu. Bizim bağışlarla inşa edip ailelere ücretsiz bir şekilde teslim ettiğimiz evlerin yanında bölge halkından da kendi imkanlarıyla briket evler inşa edip oturduklarına şahit olduk. Bu durum bir örneklik olma açısından bizleri çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Yıldırım, briket ev projesinin bölge halkı için bir iş imkanı da oluşturduğunu belirterek, "Bölgede büyük iş alanları oluşmuş. İnsanlar çalışıyor, işçiler çalışıyor. Biz bundan çok mutlu olduk. Çünkü bu bölgelere yapılan yardımlar bu insanların ayakta kalmasına vesile oldu. Bu nedenle mazlumlara destek veren tüm hayırseverlere teşekkür ediyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da destekte bulunduğu briket evler havadan görüntülendi.

- Suriye'de inşa edilen briket evler havadan görüntülendi- İHH Başkan Yıldırım: Suriye'de 10 binden fazla ev inşa ettik
- Suriye'de inşa edilen briket evler havadan görüntülendi- İHH Başkan Yıldırım: Suriye'de 10 binden fazla ev inşa ettik
- Suriye'de inşa edilen briket evler havadan görüntülendi- İHH Başkan Yıldırım: Suriye'de 10 binden fazla ev inşa ettik
- Suriye'de inşa edilen briket evler havadan görüntülendi- İHH Başkan Yıldırım: Suriye'de 10 binden fazla ev inşa ettik
- Suriye'de inşa edilen briket evler havadan görüntülendi- İHH Başkan Yıldırım: Suriye'de 10 binden fazla ev inşa ettik
- Suriye'de inşa edilen briket evler havadan görüntülendi- İHH Başkan Yıldırım: Suriye'de 10 binden fazla ev inşa ettik
- Suriye'de inşa edilen briket evler havadan görüntülendi- İHH Başkan Yıldırım: Suriye'de 10 binden fazla ev inşa ettik
- Suriye'de inşa edilen briket evler havadan görüntülendi- İHH Başkan Yıldırım: Suriye'de 10 binden fazla ev inşa ettik
- Suriye'de inşa edilen briket evler havadan görüntülendi- İHH Başkan Yıldırım: Suriye'de 10 binden fazla ev inşa ettik
- Suriye'de inşa edilen briket evler havadan görüntülendi- İHH Başkan Yıldırım: Suriye'de 10 binden fazla ev inşa ettik
- Suriye'de inşa edilen briket evler havadan görüntülendi- İHH Başkan Yıldırım: Suriye'de 10 binden fazla ev inşa ettik

Bülent Yıldırım, Suriye, İdlib, İHH, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam - Suriye'de inşa edilen briket evler havadan görüntülendi- İHH Başkan Yıldırım: 'Suriye'de 10 binden fazla ev inşa ettik' - Son Dakika


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