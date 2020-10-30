Suriye'de insan hayatına dokunan İHH, savaş çocuklarının eğitimi için de çalışıyor - Son Dakika

Suriye'de insan hayatına dokunan İHH, savaş çocuklarının eğitimi için de çalışıyor

30.10.2020 11:01

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, iç savaşın 9 yıldır devam ettiği Suriye'de insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaptıkları çalışmaların yanı sıra bölgede eğitim faaliyetlerini de sürdürüyor.

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı, iç savaşın 9 yıldır devam ettiği Suriye'de insanların yaşamlarını devam ettirebilmeleri için yaptıkları çalışmaların yanı sıra bölgede eğitim faaliyetlerini de sürdürüyor.

İHH, Suriye'de savaşın başladığı 2011'den bu yana halkın gıda, barınma, sağlık ve temiz su alanında ihtiyaçlarının karşılanması için faaliyetlerine devam ediyor. Eğitim alanındaki çalışmalarına 2015 yılında açılan Uluslararası Şam Üniversitesiyle başlayan İHH, üniversiteden bugüne kadar aralarında avukat, öğretmen, ilahiyatçı ve mühendisin de bulunduğu 167 öğrencinin mezun olmasını sağladı.

İHH, Türkiye'nin operasyonlarıyla terörden temizlenen İdlib, El-Bab, Azez, Resulayn ve Tel Abyad'da zihinsel engelli çocuklar, kadınlar ve görme engelliler için eğitim, okuma yazma, meslek edindirme kursları ile medrese faaliyetlerini de devam ettiriyor.

Eğitim faaliyetleri kapsamında 29 okulda 11 bin 500 öğrenciye hizmet sunan İHH, bu sayıyı yıl sonuna kadar 25 kurum ve 15 bin öğrenciye çıkarmayı hedefliyor.

İHH, bütün eğitim ve öğretim faaliyetlerinin yanı sıra, diyetisyenlerin desteğiyle hazırlanan listeyle öğrencilerin sağlıklı beslenmelerini sağlıyor.

"Üniversite 167 mezun verdi"

İHH Suriye Eğitim Koordinatörü Sebahattin Aydın, AA muhabirine, İHH'nın savaşın başlangıcından beri Suriye içerisinde gıda, barınma, sağlık, sanitasyon ve eğitim alanlarında faaliyet yürüttüğünü söyledi.

Aydın, İHH'nın çocukların terör örgütleri ve aşırılıkçı gruplarca etkilenmesini önlemek ve bölgenin kalkınması ile gelişmesine katkı sunmak amacıyla eğitim çalışmalarını hızlandırdığını aktararak, İdlib, Afrin, Azez, Cerablus ve Bab ile Resulayn ve Tel Abyad bölgelerinde çalışmada bulunduklarını anlattı.

Bazı yerlerde Türkiye Maarif Vakfı vasıtasıyla okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim ve öğretim faaliyetlerinin sürdürüldüğünü dile getiren Aydın, İHH olarak El-Bab, Azez, Resulayn ve Tel Abyad'da zihinsel ve görme engelli çocuklar ile kadınlar için eğitim, okuma yazma, meslek edindirme kursları ve medrese faaliyetleri yürüttüklerini kaydetti.

Aydın, 2015 yılında İHH Uluslararası Şam Üniversitesini açtıklarını, bu yıl bin 500 öğrencinin 5 fakültede eğitime devam ettiğini belirterek, üniversitenin bugüne kadar aralarında avukat, öğretmen, mühendis ve ilahiyatçının da bulunduğu 167 mezun verdiğini anlattı.

Üniversitenin bölge halkı açısından çok kıymetli olduğunu dile getiren Aydın, hem Suriyeli akademisyenlerin hem de öğrencilerin üniversite sayesinde ülkelerinde kalarak eğitim hayatına katıldığını belirtti.

"Bu yıl 13 okul inşa ettik"

Aydın, İdlib'in diğer bölgelerden ayrı olduğunu, burada bu yıl 13 okul inşa ettiklerini dile getirerek, "Savaş bittiği zaman karşımıza eğitimden uzak kalmış ciddi bir kitle çıkacak. Dolayısıyla bunun üzerine eğilmemiz gerekiyordu." dedi.

İdlib bölgesinde 16 eğitim kurumunda yaklaşık 9 bin öğrenciye ulaştıklarını, bu sayının yeterli olmadığını, belli başlı bölgelerde problemler bulunduğunu aktaran Aydın, okul inşası yapılması gerektiğini ve aynı zamanda inşaatların devam ettiğini bildirdi.

Aydın, bina eksikliğinin eğitime zorluk çıkardığını, öğretmenlerin gönüllü olarak faaliyet yürüttüğünü vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"İnsani yardım çalışmalarının en temel ihmal edilen kısmı eğitim. Özellikle İslam ülkelerinin sivil toplum kuruluşları bu konuda batılı kuruluşlara nazaran bir nebze geride kalmış durumda. İHH olarak Bu insani yardım çalışmaları kapsamında eğitim alanında 29 eğitim kurumunda 11 bin 500 öğrenciye ulaşıyoruz. Hedefimiz bu yılın sonunda 35 kurum ve 15 bin öğrenciye ulaşmak."

Aydın, okulların sürekli şekilde desteklenmesi için çalışmalar yaptıklarını, bu yıl 20 bin öğrenciye kırtasiye yardımında bulunduklarını, beslenme projesi başlattıklarına işaret ederek, "Hedefimiz günlük 10 bin, yıl boyunca da 1 milyon öğrenciye beslenmeyi ulaştırmak." ifadesini kullandı.

Savaşın çok sayıda öğretmenin ölümüne yol açtığına değinen Aydın, birçok alanda öğretmene ihtiyacın bulunduğunu, öğretmen enstitülerine benzer yapılar oluşturarak nitelikli öğretmen yetiştirmek istediklerini sözlerine ekledi.

Suriye'de insan hayatına dokunan İHH, savaş çocuklarının eğitimi için de çalışıyor
Suriye'de insan hayatına dokunan İHH, savaş çocuklarının eğitimi için de çalışıyor
Suriye'de insan hayatına dokunan İHH, savaş çocuklarının eğitimi için de çalışıyor
Suriye'de insan hayatına dokunan İHH, savaş çocuklarının eğitimi için de çalışıyor

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- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriye'de insan hayatına dokunan İHH, savaş çocuklarının eğitimi için de çalışıyor - Son Dakika

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