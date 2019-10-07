Son Dakika Haberleri: Suriye'de IŞİD'li esirlerle ilgili Türkiye'nin seçenekleri neler?
Son Dakika Dünya Suriye'de IŞİD'li esirlerle ilgili Türkiye'nin seçenekleri neler?

Suriye'de IŞİD'li esirlerle ilgili Türkiye'nin seçenekleri neler?

1 saat önce

ABD'li askerlerin Kuzey Suriye'den aşamalı çekilme sürecinde IŞİD'li teröristlerin ve ailelerinin sorumluluğu Türkiye'de.

Suriye'de IŞİD'li esirlerle ilgili Türkiye'nin seçenekleri neler?, System.String[]

Türkiye yeni haftaya Suriye'ye harekat konusunda Beyaz Saray'dan gelen açıklamayla başlarken, bölgede esir alınan IŞİD'liler konusunda Ankara'ya yeni bir sorumluluk yüklenmiş oldu.


Trump, Türkiye'nin uzun zamandır beklenen askeri operasyonuna üstü kapalı yeşil ışık yakarken, karşılığında Fırat'ın doğusundaki hapishanelerde tutulan IŞİD'liler ve onların sorumluluğu da Ankara'ya verildi.

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Beyaz Saray, Türkiye, Ankara, Suriye, Dünya

Kaynak: Euronews.com

Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:51 
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