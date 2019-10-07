Suriye'de IŞİD'li esirlerle ilgili Türkiye'nin seçenekleri neler?
1 saat önce
ABD'li askerlerin Kuzey Suriye'den aşamalı çekilme sürecinde IŞİD'li teröristlerin ve ailelerinin sorumluluğu Türkiye'de.
Türkiye yeni haftaya Suriye'ye harekat konusunda Beyaz Saray'dan gelen açıklamayla başlarken, bölgede esir alınan IŞİD'liler konusunda Ankara'ya yeni bir sorumluluk yüklenmiş oldu.
Trump, Türkiye'nin uzun zamandır beklenen askeri operasyonuna üstü kapalı yeşil ışık yakarken, karşılığında Fırat'ın doğusundaki hapishanelerde tutulan IŞİD'liler ve onların sorumluluğu da Ankara'ya verildi.
Haber Yayın Tarihi: 07.10.2019 07:51
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