SURİYE'DE İŞKENCE MAĞDURLARI REJİMİN ZİNDANLARINI ANLATIYOR - "Şam'daki cezaevinde cehennemi gördüm"

Suriyeli 37 yaşındaki kadın, Beşşar Esed rejimi tarafından Şam'daki cezaevinde tutulduğu dönemde gördüğü işkenceleri hafızasından silemiyor.

HALİL ŞAHİN - Suriyeli 37 yaşındaki kadın, Beşşar Esed rejimi tarafından Şam'daki cezaevinde tutulduğu dönemde gördüğü işkenceleri hafızasından silemiyor.

Humus'ta yaşayan Aida al Haj Yousef, merkezi Şam'da olan bir üniversitede fizik tedavi alanında eğitim almaya başladı. Bu sırada evlenen ve 3 çocuk sahibi olan Yousef'in hayatı, ülkesinde iç savaş çıkmasıyla değişti. Eğitimi yarıda kalan kadın, yaşadıkları yüzünden bir süre sonra eşinden ayrıldı, ardından akrabalarını ve ülkesini geride bıraktı.

Yousef'in memur olan eşi, 2011 yılında Esed'in ordusuna asker olarak katıldı. Akrabaları arasında subay, istihbarat görevlisi ve savaş pilotu bulunan Yousef, çevresinde gördüğü acılar nedeniyle rejime karşı çıktı.

Eşi, annesi ve diğer akrabalarıyla da bu yüzden ters düşen kadına, bu süreçte yaşları küçük 3 çocuğu destek oldu. Yaşadıkları bölgenin rejimin kontrolüne geçmesi üzerine 2012 yılında çocuklarıyla Guta'ya taşınan Yousef, burada yaklaşık 2 yıl kaldı.

Yousef, Guta'da, üniversite eğitimi döneminde öğrendiği tıbbi bilgilerle rejime karşı mücadele ederken yaralananların tedavisinde görev aldı.

Zorla uyuşturucu verildi

Aida al Haj Yousef, Esed rejiminde görev yapan üst düzey bir subay akrabasının "Pişman olmuş, artık Hama'ya gelecek, rejimle hareket edecek." şeklindeki beyanı üzerine çocuklarıyla Hama'ya götürüldü. Guta'da yaşayanların sorununu bildiği için onlara gıda maddeleri yollamaya başlayan Yousef, istihbarat görevlilerince fark edildi.

Suriyeli kadının işkence günleri de muhaliflere yaptığı yardımların ortaya çıkmasıyla başladı.

Hama'da götürüldüğü istihbarat merkezinde sağlık sorunları nedeniyle hastaneye götürülen Yousef, yaklaşık 21 gün hastanede kaldığını, bu sürede kendisine zorla uyuşturucu verildiğini, bu nedenle hastanede kaldığı sürede neler yaşadığını hatırlamadığını kaydetti.

Yousef, hastaneden çıktıktan sonra Şam'daki Adra Cezaevi'ne yollandı. Cezaevinde işkenceye maruz kalan Yousef, 15 yıl hapse mahkum oldu.

Yousef, cezası belli olduktan sonra 2016 yılında Özgür Suriye Ordusu ile Esed rejimi arasında esir değişimi anlaşması sonrası serbest bırakıldı. Bir süre sonra İdlib'e geçen kadın, çocuklarını alarak Gaziantep'e geldi. Vücuduna uyuşturucu şırınga edildiği için sağlık sorunları yaşayan Yousef, Gaziantep'teki bir klinikte tedavi gördükten sonra çocuklarıyla İzmir'e gitti.

İzmir'de yeni bir hayat kuran Yousef, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Guta'daki yardım girişiminin deşifre olmasının ardından "Kız kardeşinle ilgili bir sorun var." denilerek askeri istihbarat merkezinde sorgulandığını söyledi.

Esed'in istihbarat merkezine girdiğinde ayaklarından asılmış yaşlı bir adam gördüğünü anlatan Yousef, "Etrafta işkencede kullanılan kablolar, su hortumları vardı. Aynaya baktım sapsarı olmuşum. Beni bir hastaneye götürdüler. Sağlık durumuma ilişkin bir şey söylemediler. 21 gün kaldım. Bana her gün uyuşturucu verdiler. O günlere ait bir şey hatırlamıyorum." diye konuştu.

"Ellerimden ayaklarımdan asıldım"

Hastaneden çıkınca tekrar istihbarat merkezine götürüldüğünü, orada bir dosyadaki belgeleri imzalamasını istediklerini kaydeden Yousef, itiraz edince de kendisini çocuklarıyla tehdit ettiklerini dile getirdi.

İçinde ne olduğunu bilmediği bir dosyayı zorla imzaladığını anlatan Yousef, şöyle konuştu:

"Dosyada aklınıza ne gelirse, her türlü suç vardı. Yargılama boyunca Şam'daki Adra Cezaevi'nde tutuldum. Cezaevinde 7 bin 500 civarında kadın bulunuyordu. Hapishanede tecavüze uğrayıp hamile kalan kadınların doğurduğu bebekler de vardı. Yemeklerin içinde böcekler olurdu. Ayakta uyuyorduk. Bazen tuvalete izin vermezlerdi. Küfürü, hakareti anlatmıyorum bile. Akla gelen her türlü işkenceyi gördüm. Ellerimden, ayaklarımdan asıldım. Plastik malzemeleri yakıp eriyen kısmı vücudumuza döktüler. Asit döktüler, elektrik verdiler, vücudumda sigara söndürdüler, hala izleri duruyor."

Cezaevinde tutulduğu dönemde bir daha özgür olabileceği umudunun kalmadığını söyleyen Yousef, ancak Özgür Suriye Ordusu ile Esed rejimi arasında esir değişimi anlaşmasıyla serbest bırakılacaklar listesine alındığını ifade etti.

Suriyeli kadınlara destek olmak istiyor

İzmir'de çocuklarıyla yeni bir hayat kursa da Esed rejiminin düşmesini, ardından da Suriye'ye dönmeyi istediğini belirten Yousef, sözlerini şöyle tamamladı:

"Benim gibi cezaevinde işkence görmüş başka kadınlar da var. Birçoğu yaşadıklarını anlatmaktan çekiniyor. Şam'daki cezaevinde cehennemi gördüm. Daha kötü ne olabilir, o yüzden korkum yok. Bizim kültürümüzde kadın cezaevine girerse 'Uygunsuz bir şey yapmıştır' diye ikinci sınıf insan gözüyle bakılır. O nedenle cezaevinden çıkmış kadınlara destek olmak için dernek kurmayı planlıyorum."

Haber Yayın Tarihi : Kaynak: AA

Yargıtay'dan emsal karar: Hasta eşine bakmayan nafaka hakkını kaybeder

Suriyeli esnafların Arapça tabelaları Türkçe'ye çevrildi

Devlet dairesinde başörtülü kadına çirkin saldırı

Türkiye'ye kaçak giriş yapan göçmen, 3 kişinin tecavüzüne uğradı