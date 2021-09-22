İsrail ordusuna ait bir insansız hava aracının (İHA) Suriye'de düştüğü bildirildi.
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, bir İHA'nın rutin faaliyetler yürüttüğü sırada "teknik arıza" nedeniyle Suriye topraklarında düştüğü belirtildi.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldığı kaydedilirken, söz konusu İHA'nın türüne ilişkin ise bilgi verilmedi.
İsrail'e ait bir başka İHA'nın 14 Ağustos'ta yine "teknik arıza" nedeniyle Suriye'de düştüğü bildirilmişti.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › İsrail'e ait İHA Suriye'de düştü - Son Dakika