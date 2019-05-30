Suriye'de kaçırılan iki Ürdünlü serbest bırakıldı
1 saat önce
Suriye'de kaçırılan iki Ürdün vatandaşı üç gün sonra serbest bırakıldı.
Suriye
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:55 Kaynak: AA
'de kaçırılan iki Ürdün
vatandaşı üç gün sonra serbest bırakıldı.
Ürdün ile Suriye arasında kamyon şoförlüğü yapan Muaz Kırbağ (22) ve Haldun es-Suhna (40), Cabir Sınır Kapısı'nda yakınları ve Ürdünlü yetkililer tarafından karşılandı.
Daha önce serbest bırakılmaları için 90 bin dolar fidye istenen kamyon şoförlerinin, herhangi bir ödeme yapılmaksızın serbest bırakıldığı aktarıldı.
Ürdünlüleri kaçıran kişiler ve olayın detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Ürdün ile Suriye arasında nakliye aracı şoförü olan iki Ürdünlü salı günü Suriye'de kaçırılmıştı.
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