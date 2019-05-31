Son Dakika Haberleri: Suriye'de kaçırılan iki Ürdünlü serbest bırakıldı
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Suriye'de kaçırılan iki Ürdünlü serbest bırakıldı

32 dakika önce

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Serbest bırakılan kamyon şoförleri Muaz Kırbağ ve Haldun es-Suhna'nın Cabir Sınır Kapısı'nda yakınları ve Ürdünlü yetkililer tarafından karşılanması Serbest bırakılan kamyon şoförlerine sarılan yakınlarının sevinç gösterisinde bulunması Karşılamaya gelen Ürdünlü milletvekili...

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
Serbest bırakılan kamyon şoförleri Muaz Kırbağ ve Haldun es-Suhna'nın Cabir Sınır Kapısı'nda yakınları ve Ürdünlü yetkililer tarafından karşılanması
Serbest bırakılan kamyon şoförlerine sarılan yakınlarının sevinç gösterisinde bulunması
Karşılamaya gelen Ürdünlü milletvekili Halid Ebu Hassan'ın açıklamaları Suriye'de kaçırılan iki Ürdün vatandaşı üç gün sonra serbest bırakıldı.
Ürdün ile Suriye arasında kamyon şoförlüğü yapan Muaz Kırbağ (22) ve Haldun es-Suhna (40), Cabir Sınır Kapısı'nda yakınları ve Ürdünlü yetkililer tarafından karşılandı.
Daha önce serbest bırakılmaları için 90 bin dolar fidye istenen kamyon şoförlerinin, herhangi bir ödeme yapılmaksızın serbest bırakıldığı aktarıldı.
Ürdünlüleri kaçıran kişiler ve olayın detaylarına ilişkin ise bilgi verilmedi.
Ürdün ile Suriye arasında nakliye aracı şoförü olan iki Ürdünlü salı günü Suriye'de kaçırılmıştı.
Suriye'de kaçırılan iki Ürdünlü serbest bırakıldı
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 12:06 Kaynak: AA
Ürdün, Milletvekili, Suriye, Güncel
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