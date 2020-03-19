Suriye'de kafeler, restoranlar kapatıldı - Son Dakika
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Suriye'de kafeler, restoranlar kapatıldı

14 dakika önce

Suriye Sağlık Bakanlığı, Korona virüs ile mücadele kapsamında kafeler, restoranlar ve sinemaların kapatılması talimatı verdi.

Suriye'de kafeler, restoranlar kapatıldı, System.String[]

Suriye Sağlık Bakanlığı, Korona virüs ile mücadele kapsamında kafeler, restoranlar ve sinemaların kapatılması talimatı verdi.


Dünya genelinde yayılan korona virüs nedeniyle önlemler tek tek arttırılıyor. Suriye'de önlemler kapsamında kafeler, restoranlar ve sinemaların kapatılması talimatı verildi. Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, restoranlara sadece paket servis yapılmasına izin verildiği aktarıldı.


Sağlık Bakanı Nizar Yazigi de parklar, kulüpler, spor salonları ve düğün salonlarının kapatıldığını açıkladı.


Suriye hükümeti, 12 Mart'ta tüm okullar ve üniversitelerin Nisan ayına kadar kapatma kararı almıştı. Eğitim Bakanlığı çalışanları da tüm sınıfların denzenfekte çalışmalarına başlamıştı.


Suriye'de şuana kadar herhangi bir Korona virüsü vakası görülmedi. - ŞAM

Suriye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.03.2020 02:03 Kaynak: İHA

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