Suriye'de kalıcı briket ev yapım çalışmaları devam ediyor - Son Dakika
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Suriye'de kalıcı briket ev yapım çalışmaları devam ediyor

6 saat önce

İDLİB (İHA) – İdlib kırsalındaki güvenli bölgelerde AFAD koordinesinde bir yandan briket ev yapım çalışmaları devam ederken ani göçler için de çadır kurulumu sürüyor.

Suriye'de kalıcı briket ev yapım çalışmaları devam ediyor, System.String[]

İDLİB (İHA) – İdlib kırsalındaki güvenli bölgelerde AFAD koordinesinde bir yandan briket ev yapım çalışmaları devam ederken ani göçler için de çadır kurulumu sürüyor.


İdlib kırsalındaki güvenli bölgelerde AFAD Başkanlığı koordinesinde Hatay Valiliği destekleriyle yürütülen çalışmalarda bazı alanlarda briket evler yapılıp, bazı yerlerde de alt yapı çalışmaları sürüyor.


Harbanuş köyü kırsalındaki briket ev çalışmalarını yerinde inceleyen AFAD Hatay İl Müdürü Ömer Akbaş, "50 tane briket ev yaptık ama daha sonra sivil toplum kuruluşlarımızca hemen koordine ederek onlarla beraber yaklaşık 500 adet ev yapmayı planlıyoruz. Briket evlerimiz 1+1 olmak üzere ve yaklaşık 37 metrekareden oluşan evlerimizin yapımı devam ediyor, kanalizasyonu da tuvalet banyosu da içinde olarak planlıyoruz ve sadece bu alanda stabil kalmayacağız Harbanuş yakınlarında briket ev yapmaya devam edeceğiz ve şuanda yüze yakın briket evimizin kaba inşaatı bitmiş bulunmakta. Briketlerimiz ise burada kurduğumuz fabrikadan üretiyoruz, bağdur insanların bekleme zamanı olmadığı için biran önce briket evlerimizin tamamlanması için hızla çalışmalarımız devam ediyor" dedi. - İDLİB

Ömer Akbaş, İdlib, Hatay, AFAD, Yaşam, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 27.02.2020 10:06 Kaynak: İHA
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